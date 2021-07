Reclamo de senadores de EU en tema energético, porque se dejó de comprar gasolina en el extranjero": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que un grupo de senadores del Congreso de Estados Unidos están molestos porque el gobierno e México tomó la decisión de dejar de comprar gasolina en el extranjero y procesar su propio combustible en el país.

“Tenemos que gobernar a México con nuestra agenda, con lo que le conviene al pueblo de México, no con lo que les conviene a extranjeros o a grupos de intereses creados del país; pero esto sin balandronadas, sin pelearnos, afortunadamente tenemos muy buenos diplomáticos y yo cada vez hablo hasta más despacio, no me enojo”, expresó.