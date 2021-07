Fernández de Cevallos reclama falta de respuesta de FGR en denuncia contra AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diego Fernández de Cevallos recriminó a la Fiscalía General de la República (FGR) su pasividad al no haberlo llamado a ratificar la denuncia que interpuso el 25 de mayo último en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de sus redes sociales, el litigante panista recordó que el 25 de junio insistió a la FGR, en que se le llamará a ratificar la denuncia y tampoco recibió una respuesta.

“A pesar de que han transcurrido dos meses de que presenté ante la FGR formal denuncia por los delitos que me imputó Tartufo, no he sido citado para ratificarla y que se ordene la investigación que exige la ley”, escribió en un mensaje Fernández de Cevallos.

La denuncia del abogado fue porque en su conferencia mañanera el presidente López Obrador lo señaló como parte de un grupo que recibe dinero de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno y también de haber recibido millones de pesos al litigar un caso en el que fue favorecido por las autoridades en turno.

Antes de la denuncia el panista reto a un debate a López Obrador en Palacio Nacional, lo cual fue rechazado.