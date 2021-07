Morena promete otro extraordinario para desafueros de Toledo y Huerta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado Ignacio Mier Velazco, de Morena, se comprometió a empujar otro periodo extraordinario de sesiones para abordar el desafuero de sus compañeros Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del PT.

Esto, luego que el tema fuera sacrificado por los morenistas en el Congreso, para conseguir los votos necesarios para aprobar un extraordinario y ampliar el plazo para la entrada en vigor de la reforma laboral para regular la subcontratación, conocida como outsourcing.

En conferencia de prensa junto a Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Mier Velazco dijo que en “el combate a la impunidad y a la inmunidad” se debe empezar por casa, por ello, “por congruencia política”, todos los diputados de Morena presentaron una iniciativa que fue turnada a la Primera Comisión para que sesione y resuelva sobre el fuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y las declaratorias de procedencia de la acción penal en contra de Saúl Huerta, acusado de abuso de menores, y Mauricio Toledo, por presunto enriquecimiento ilícito.

“Es un asunto de responsabilidad pública, es un asunto de congruencia política y, por eso, hoy votamos outsourcing y vamos a votar el desafuero, ocho días después, pero lo vamos a hacer. Ya no tienen pretextos (los de la oposición)”, dijo tras la sesión de la Comisión Permanente.

El legislador poblano dijo que la bancada de Morena en San Lázaro accedió a separar los desafueros de la agenda legislativa del extraordinario debido a que hubo una toma de rehenes de los temas que son de interés del país, “un tema de justicia laboral como rehén, para proteger ya sea uno u otro, sus intereses personales que tienen con algunos personajes que son motivo de retiro del fuero constitucional”.

Mientras que Monreal aseguró que después del periodo extraordinario de este viernes para resolver el tema del outsourcing podría convocarse en cualquier momento a otro extraordinario, siempre y cuando así lo avale la Comisión Permanente.

“Hoy se convocó a la Permanente el 9, entonces, después del 9 puede haber Periodo Extraordinario: el 10, el 11, el 12, el 13, cualquier día”, afirmó el zacatecano.

El líder de los diputados de Morena confió en que todos los partidos apoyen un eventual extraordinario para que la Cámara de Diputados se pueda erigir en jurado de procedencia, para resolver los tres dictámenes sobre desafuero.

“Por la vehemencia con la que participaron el día de hoy los integrantes de la Comisión Permanente, tanto del Partido Acción Nacional como los integrantes de Movimiento Ciudadano, yo creo que vamos a encontrar su comprensión y que van a acompañarnos”, opinó Mier.

Sobre el rechazo del PT, aliado de Morena, al desafuero de Mauricio Toledo, lo que habría sido la pieza clave para trabar el tema a cambio del outsourcing, el diputado morenista dijo que cada quien tendrá que asumir su responsabilidad frente a los mexicanos.

“El compromiso de la transformación de México no pasa por una persona. Todos somos importantes, todos formamos parte de una soberanía popular. Pero yo creo que la agenda legislativa no puede estar supeditada a una persona. Eso sería mezquino; yo creo que no existe esa mezquindad en los integrantes de la coalición”, dijo.

Por último, Mier Velazco explicó que envió las iniciativas para que se retirara el tema de los desafueros del dictamen para el periodo extraordinario con el fin de que se pudiera aprobar el tema del outsourcing a tres días de que venciera el plazo.

“Porque es un asunto que le interesa a la República y que no fuera pretexto para no discutir y aprobar algo que era importante para México, porque entran en vigor las reformas en materia de subcontratación a partir del 1º de agosto, y ponemos en riesgo la planta productiva, la competitividad y 4 millones de empleos”, argumentó.