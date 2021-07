No importa que la mayoría piense en no regresar a clases; voy a sostener que es indispensable: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, por “intereses” o “de manera deliberada”, existen posturas que se oponen al regreso presencial de clases a finales de agosto próximo.

“Yo voy a dar este debate y no importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, por el bien de los adolescentes, por el bien de los estudiantes, por el bien de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación, por el bien del desarrollo del país”, sentenció.

En la conferencia matutina, el mandatario hizo un llamado a la sociedad para que todos ayuden con las labores de limpieza de los planteles para preparar el regreso a las aulas.

“Todos significa la participación de madres, de padres de familia, de maestros, maestras, de autoridades municipales, de gobiernos estatales, de lo que nos corresponde como gobierno federal. Todos a ayudar”, señaló el titular del Ejecutivo federal y remató:

“Porque hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales”.