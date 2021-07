En Culiacán AMLO defiende liberación de Ovidio Guzmán y política de seguridad: "tengo mi conciencia tranquila"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Todavía hay quienes cuestionan, pues tengo mi conciencia tranquila”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el pasado 17 de octubre de 2019 en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa.

En esta ciudad del noroeste mexicano donde se realiza la conferencia mañanera que marca una gira oficial de tres días en Sinaloa, Durango, Jalisco y Nayarit, el mandatario defendió su política de “abrazos, no balazos”, dijo que desde que llegó al gobierno federal decidió no enfrentar a la delincuencia sino atender las causas que generan la violencia.

Reiteró que el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores y sostuvo lo siguiente:

“Yo tomé la decisión porque no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no se entiende, los autoritarios y fascistoides quisieran resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan, pues tengo mi conciencia tranquila”, sentenció el presidente López Obrador.