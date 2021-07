YosStop se dio cuenta que tiene áreas de oportunidad en la cárcel: Saskia Niño de Rivera

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La activista y fundadora de la organización Reinserta, Saskia Niño de Rivera, ha hablado por teléfono con Yoseline “N” (YosStop), vinculada a proceso por pornografía infantil, porque uno de los patronos de la organización en la que milita es abogado de la influencer, confesó al programa Ventaneando, de Tv Azteca.

“Yo a Yoseline no la conocía, de hecho, no la seguía ni mucho menos. No consumo el material que ella hacía, pero los abogados de Yoseline, uno de ellos es patrono de ‘Reinserta’ y me pidieron este acercamiento. Ella está optimista, está muy bien, confía en que esto se va a solucionar”, dijo en entrevista.

Contó que la influencer encontró “áreas de oportunidad” en la cárcel y en caso de que sea juzgada y sentenciada por pornografía infantil en agravio de Ainara “N” podría salir anticipadamente si demuestra buena conducta al interior de la prisión.

“Habría que ver la sentencia que determine el juez. Lo que sí te puedo decir es que, si la llegan a sentenciar, ella tiene derecho a salir con un beneficio si demuestra buena conducta”, señaló.

Le mencionó a la influencer que “puede estar como colaboradora de ‘Reinserta’ dentro de la cárcel”, donde, dijo, practica yoga en su celda, aunque también comentó que está “en un área restringida” y desmintió que conviva en la misma celda con Regina del Pilar Campos, hija de la actriz Regina Torné, quien fue condenada a 35 años por homicidio, aunque ambas sí están presas en el mismo penal de máxima seguridad para mujeres.

Puso como ejemplo a la mujer que está acusada del asesinato de la niña Frida, que es un caso complicado y que tiene más supervisión, no como Juana Barraza, por ejemplo, es una mujer que anda por todo el penal ya como una mujer sentenciada.

Ella, al no haber sido sentenciada, debe estar separadas de quienes ya lo están y todavía YosStop no está ahí, afirmó.

“YosStop está en un área restringida, es un área que se tiene separada de Santa Martha Acatitla para personas que aún están en proceso, incluso en un área un tanto más restringida que tiene que ver con casos muy mediáticos o sonados que llegan a prisión”, señaló.

Pero al hablar sobre su colaboración en “Reinserta” dentro de la cárcel, agregó: “Yoselin es maestra de yoga, entonces podría ser eso y podemos darle una certificación para que compruebe con los jueves que sí está haciendo sus labores”, con la finalidad de ayudarla.

Según Niño de Rivera, en sus llamadas telefónicas con YosStop, ésta se ha dado cuenta que tiene muchas áreas de oportunidad y colaborar con otras mujeres privadas de su libertad. “Es una mujer que nunca se imaginó estar en prisión”, dijo.

Contó que la influencer presa “está optimista, está muy bien, confía en que esto se va a solucionar”.

Explicó que está en una celda sola, separada, no porque tenga un tipo de privilegio, sino por la capacidad que tiene en este momento en el penal. “Está haciendo yoga dentro de su celda, activación física y las personas que están en su pasillo, pues no son constantes”, afirmó.

También dijo que platicó con los abogados de la influencer y hasta con su novio, pero no mencionó si hizo lo mismo con Ainara, la demandante o sus defensores. Aseguró que pronto la irá a visitar a la cárcel.

“He estado hablando con ella por teléfono, tengo contacto directo con el novio de Yoseline y ella me llama desde el reclusorio”, añadió.