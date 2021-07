Tribunal Electoral de NL rechaza sanción contra Samuel García

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).– El gobernador electo, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer este sábado que el Tribunal Estatal Electoral (TEENL) desestimó los argumentos utilizados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para sancionarlo, al considerar que las supuestas aportaciones ilícitas que su esposa Mariana Rodríguez hizo a la campaña, fueron un respaldo legítimo, validado por su vínculo matrimonial.

Según el comunicado que difundió el candidato de Movimiento Ciudadano, la autoridad jurisdiccional local rechazó por unanimidad los criterios del INE para contabilizar como gastos de campaña los 28 millones de pesos que, según su estimación, aportó la influencer a su marido en actividades proselitistas.

En la sentencia dictada en la sesión de este sábado, el TEENL afirmó que difiere con el árbitro electoral federal, que impuso una multa de 55 millones de pesos a Movimiento Ciudadano, al considerar como “un hecho reconocido” que el vínculo matrimonial es una de las formas de proteger la institución familiar.

“Tanto Samuel como Mariana decidieron formar un proyecto de vida en común, el cual se encuentra protegido tanto por el orden convencional como constitucional y, a su vez, se materializa a través de la institución jurídica consagrada en el Código Civil de Nuevo León conocida como matrimonio”, dice Samuel en referencia al fallo de colegiado estatal.

En este caso no hubo aportación ilícita de recursos, si no de un apoyo amparado por la legislación civil y por los derechos fundamentales, valores superiores y reglas constitucionales de dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad.

Por su parte, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina, consideró que las “vergonzosas” sanciones que ha buscado imponer el INE a Samuel García y a MC contribuyen a minar la credibilidad del instituto que rige las elecciones en México, pues algunos de sus consejeros han demostrado desprecio por la ley al imponer castigos sin fundamento.

El coordinador del partido en Nuevo León dijo que, junto a la resolución por el apoyo de Mariana Rodríguez a su marido, se han enterado únicamente por medios del otro asunto, de la presunta triangulación de recursos indebidos de familiares del candidato ganador a su campaña.

“Sobre este caso (de la triangulación), como dirigencia no tenemos conocimiento más que el mediático de esa carpeta. Lo que sabemos es que no hay ninguna irregularidad en las aportaciones que hicieron los familiares, como militantes del partido. Nos basamos en que la Ley permite una cantidad que es de 20 millones de particulares a la campaña, y no se rebasó esa cantidad”, explicó Tijerina.

Sobre el caso de la sanción que busca imponer el INE al partido por los presuntos trabajos de apoyo proselitista de Rodríguez Cantú a su marido, el líder naranja dijo que la actuación de los consejeros es desconcertante

“Vemos con preocupación cómo se han comportado en las últimas resoluciones los consejeros que votaron a favor, pues la suya es una actuación arbitraria, vergonzosa denigrante, por lo que ahí se expresa. No hay razón para que órgano administrativo, que luego de la campaña electoral de guerra sucia que pasamos, quiera ensuciar la voluntad expresada por las urnas, que ya notificó el órgano electoral local”.

“No entendemos qué hay detrás de eso, pero podemos suponer que hay fuerzas políticas que quieren manchar algo que fue contundente. Esta resolución, la de la esposa del gobernador electo, es afrentosa contra el sistema legal, y va contra la institución del matrimonio. Va contra el prestigio que deben desbordar los consejeros”, dijo.

Afirmó que las resoluciones no comprometen la elección que ganó Samuel García Sepúlveda, quien rendirá protesta el próximo 4 de octubre.