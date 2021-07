Dirigentes del PRI, PAN y PRD son "cínicos y caraduras": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “cínicos” y “caraduras” a los dirigentes de la alianza PRI-PRD-PAN que anunciaron que van a presentar una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por la presunta participación del crimen organizado en el pasado proceso electoral.

“Se me hace muy cínico o de caras duras el ir a hacer una denuncia a un organismo internacional, en este caso a la OEA, cuando ellos fueron los causantes de la crisis de México”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera y cuestionó:

“¿O quiénes fueron los responsables?, ¿el cártel de Sinaloa surgió en estos dos años y medio?, ¿el Jalisco Nueva Generación es de ahora?, ¿el cártel de Guanajuato surgió ahora ¿Qué, no ellos mantuvieron convivencia y toleraron a estos grupos?”, cuestionó el titular del Ejecutivo federal y agregó:

“Y ahora resulta que quieren culparnos a nosotros. Podemos ser responsables, pero no culpables; y, además, estamos asumiendo esa responsabilidad trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad, y repito, con otro método”, indicó AMLO.

Por ello, dijo que el anuncio de sus opositores “es propaganda, ahora se le llama publicidad”, argumentado que no existen elementos para sustentar su afirmación y recordó que el día de la jornada electoral se instalaron más del 99 por ciento de las casillas contempladas.

“Cuando hablan de que domina el narco en el país y de que hay ingobernabilidad, pues a lo mejor estaban refiriéndose o pensando en lo que sucedía anteriormente, en donde la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco eran lo mismo, en donde no había ninguna frontera”, señaló el presidente López Obrador y remató:

“Y se les olvida a nuestros adversarios, a los conservadores, a estos que van a ir a la OEA, que está preso en Estados Unidos el que estaba de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de (Felipe), Calderón, (Genaro), García Luna”, refirió.

Recordó que en el sexenio de Felipe Calderón se declaró la guerra al narcotráfico, decisión calificada como “absurda e inhumana” para buscar “legitimidad o para quedar bien” con el gobierno de Estados Unidos.

Enseguida, acusó al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna de ser “el hombre poderoso que protegía a la delincuencia organizada”.

“Llegamos al gobierno y nos encontramos pues a todas estas bandas, todos estos grupos. Y estamos haciendo un esfuerzo para garantizar la paz, no con los métodos de ellos, no con el exterminio, no con masacres, no con la guerra, atendiendo las causas que originaron la violencia en el país”, indicó AMLO.

Luego, preguntó qué fue lo que originó la violencia en el país y respondió él mismo:

“La corrupción, la desigualdad económica y social, el abandono de los jóvenes”, sentenció.