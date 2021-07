Ebrard, Sheinbaum y De la Fuente podrían sucederme, dice AMLO y deja fuera a Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Convencido de que en su gobierno no hay “tapados”, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó a quienes considera pueden sucederlo en el cargo, entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, y el representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

También, rechazó de nueva cuenta la posibilidad de buscar la relección en el cargo y negó que tenga contemplado aplicar la estrategia porfirista conocida como “el tapado” para promover a un candidato a la sucesión.

Llamó la atención que el presidente no mencionara entre sus prospectos al senador Ricardo Monreal, quien también tiene aspiración presidencial.

“Yo soy el presidente constitucional de más edad en la historia de México, mis adversarios yo creo que tienen razón en eso de que ya estoy chocheando, entonces no podría más tiempo, además no me lo permitían mis convicciones, soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección”, indicó el mandatario.