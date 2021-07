Lalo España denuncia amenazas tras tildar a AMLO de inepto, imbécil y corrupto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comediante Lalo España aseguró que fue amenazado tras los insultos que lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó “inepto, imbécil y corrupto”.

En un video de 12:51 minutos que difundió por Youtube después de la medianoche del 30 de junio, España subrayó:

“Cómo hacerles entender que yo voté por un tipo imbécil, engreído, soberbio, cerrado, inepto, corrupto y que estoy arrepentidísimo, y que inexplicablemente hay seres aferrados a defenderlo a pesar de tantas corrupciones, la falta de medicamentos para niños con cáncer, de la cerrazón, del estar haciendo constantemente lo que él quiere, no lo que se debe.



“De no recibir a las personas que deben tratar asuntos importantes de delicadeza para el país, propiciar la violencia, dividir al país y hacer tantas estupideces. ¡Híjole! No sé cómo hacerles entender a los seres que con una ortografía espeluznante y una redacción que da vergüenza siguen aferrados a defender a un ser estúpido. En fin. Ojalá abramos los ojos y abramos el corazón y no sigamos dividiendo a este país, sino que verdaderamente cambien las cosas. No una transformación barata como las que nos prometieron, una ridiculez, una cosa estúpida, inepta y basura. Gracias”.





Según el comediante, luego de ese video fue amenazado por un usuario denominado @parcoanje, cuya cuenta de Twitter ya fue suspendida, y lo responsabilizó de lo que le pudiera pasar.



“Quiero denunciar ante la @mxpoliciaciber la amenaza directa del usuario de esta cuenta (@pacoranje) que obviamente no tiene pantalones para dar la cara”, escribió el comediante en redes sociales. “Si me pasa algo pido que se investigue”. Posteriormente el post fue eliminado.

Las redes reaccionan

“Le escribí unas cuantas verdades al tal Lalo España. No voy a negar que lo seguía, pero ese video despotricando contra un ser humano que está haciendo un esfuerzo enorme por levantar a un país, que durante 70 años fue saqueado por el gobierno… ese video habla de quien lo hizo”, indicó una usuaria.

No voy a negar que lo seguía, pero ese vídeo despotricando contra un ser humano que está haciendo un esfuerzo enorme por levantar a un país, que durante 70 años fue saqueado por el gobierno… ese vídeo habla de quien lo hizo. — Ninna AMLOVER uD83DuDC95 (@angelinasalazar) July 1, 2021



Otro escribió: “Ninna. Me parece que doña Margara (mi paisano, por cierto) Ya fue contratado por el fracasado federalista Alfaro”



Y una más lanzó: “La cuenta fue suspendida, pero y esa persona? No se valen las agresiones, di la persona no te cae por el motivo que sea, no la sigas, así de simple”.