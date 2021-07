López Obrador: no entregaremos dinero a potentados ni aceptaremos presiones de grupos de intereses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de que en un año se va a rehabilitar la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y dijo que su administración no cederá a presiones de grupos de intereses creados.

“A nuestros adversarios pues a lo mejor lo que les importa es el escándalo, lo sensacionalista o el que se quede ahí en ruina la línea para que estén señalando: ‘Miren, el gobierno tan ineficiente, tan irresponsable, tan malo’, los medios de información, casi todos, con honrosas excepciones, porque así están, de un amarillismo como nunca”, expresó el mandatario.

En la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal advirtió que no va a entregar dinero a empresarios que buscan realizar negocios al amparo del poder.

“Y como no suena lógico pues yo creo que es porque suena metálico. Tiene que ver con el dinero que ya no se les entrega, pero ni modo, ofrezco disculpa, no va a haber”, dijo y agregó:

“Soy muy cicatero cuando se trata de administrar los dineros del pueblo y no vamos a entregarle dinero a potentados ni vamos a aceptar presiones de grupos de intereses creados, aun cuando un día sí y el otro también nos ataquen, para que no estén pensando que no vamos a aguantar y que vamos a ir a buscar negociación”.

Enseguida, se expresó con sarcasmo: “’A ver, a ver, vamos a entendernos. ¿Y cuál es la condición del trato? Dinero o contratos’, como era antes. Ya no, y ya ven que soy también muy perseverante, entonces no va a volver a haber los raudales de dinero que se dedicaban a los medios de información, no van a volver a tener la influencia que tenían los medios de información, los dueños de los medios de información, para ser contratistas y vender desde un tornillo hasta un helicóptero al gobierno, ya no, se terminó”, advirtió López Obrador.

No obstante, señaló que, al mismo tiempo de la cancelación de contratos por presiones, “garantía completa, absoluta, de libertad de expresión”.

“Afortunadamente, como nosotros venimos de una lucha de muchos años y hemos sido muy atacados, pues estamos preparados para salir de la calumnia, ilesos”, señaló y remató:

“Entonces, no vamos a ceder. Digo todo esto porque no se midieron con el manejo que hicieron de lo de la línea antes de la elección, no se midieron, fue un bombardeo único”, consideró el presidente López Obrador.