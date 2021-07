¿Necesitas el certificado de vacunación por covid? Esto debes hacer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de este martes todas las personas que ya cuentan con el esquema de inmunización completo –las dos dosis—podrán tramitar de manera digital su certificado de vacunación.

El documento se puede descargar ya en el sitio web https://cvcovid.salud.gob.mx, con sólo ingresar la Clave de Registro Única de Población (CURP) para su trámite y comprobar el reCAPTCHA solicitado.

Una vez enviados los datos, el documento llegará automáticamente al correo electrónico con el cual la persona se registró para su vacuna.

Así lo dio a conocer este mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante su participación en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde invitó a la población a gestionar el certificado con el cual se comprueba que la persona ya ha recibido el antígeno.

El certificado está membretado con los logotipos del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud, y aparecerá con el título “Certificado de vacunación contra la COVID-19?, así como con el CURP y el nombre de la persona.

Posteriormente, se desglosan dos tablas (en caso que el antídoto haya sido de dos dosis). En cada una se especifica el número de dosis, la fecha de aplicación, la marca de vacuna y el lote en el cual arribó. Al final de la hoja se encuentra un código QR, el sello digital y la fecha de emisión; todos los datos vienen con su traducción al inglés.

Asimismo, el subsecretario mencionó que este certificado también permitirá a las personas con necesidad u oportunidad de viajar a otros países acceder sin ningún problema a naciones, especialmente, que exigen algún comprobante de vacunación.

Por ello, el funcionario aseguró que este documento es de carácter oficial, pues, dijo, cuenta con un código QR que permitirá la verificación de la inmunización en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria.

Sin embargo, aclaró que éste, así como cualquier comprobante de salud, no deberá ser un condicionante para el empleo, pues esa práctica recae en una conducta de discriminación.

“No es adecuado que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra covid-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que, si la persona no tenga el certificado, no quiera recibir el empleo o emplear. Eso no sería adecuado. El certificado no debe usarse como un condicionante de empleo”, enfatizó.