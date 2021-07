Reunión con senadores de EU fue "muy buena": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la reunión que sostuvo ayer en palacio Nacional con una comisión del Senado de Estados Unidos fue “muy importante” porque tuvo como propósito plantear la necesidad de fortalecer el continente americano ante el avance económico de Asia.

Se analizó eliminar aranceles para importar y exportar libremente, así como la reapertura de las actividades económicas entre México y Estados Unidos.

En el encuentro se agradeció la entrega de vacunas del gobierno estadounidense para inmunizar municipios mexicanos de la frontera norte y el tema migratorio, indicó el mandatario en la conferencia mañanera.

“Los temas, pues el desarrollo de la región, creo que fue un tema muy interesante, cómo fortalecer a América del Norte y a nuestra América frente al avance de otras regiones del mundo, el avance económico, el avance comercial, cómo integrarnos con respeto a nuestras soberanías para potenciar todo lo que se tiene en América: recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología, inversión, mercado interno, para equilibrar que no se quede rezagada América ante el avance evidente, notorio de Asia. Ese fue un tema interesante”, señaló el mandatario.

Acerca del Tratado de Libre Comercio, dijo que los senadores de los partidos Republicano y Demócrata, “están convencidos” de que es “necesario e indispensable” para ambas naciones.

“No hay conflictos de aranceles, de ninguna medida que impida que podamos importar y exportar libremente, esto ayuda mucho, el que, por ejemplo, nuestros agricultores que se dedican a la producción comercial, a la exportación, no tengan ninguna barrera arancelaria o algún obstáculo que tenga que ver con la sanidad vegetal, animal; no hay embargos de por medio, o sea, es muy buena la relación comercial”, refirió el tabasqueño.

Sobre el tema de abrir por completo la frontera, señaló que hay interés de hacerlo “lo más pronto posible”.

“Hablamos también del fenómeno migratorio, de cómo lograr conjuntamente un plan para ordenar el flujo migratorio para que no se exponga a los migrantes, que no haya tráfico de personas, que se protejan los derechos humanos y que de manera muy realista se pueda medir cuánta fuerza de trabajo se requiere para el crecimiento de América del Norte, porque se van a necesitar trabajadores”, señaló AMLO.

En este sentido, dijo que se habla más de lo que se avanza en materia tecnológica y la automatización de las actividades, pero eso “lleva tiempo”.

“Se van a seguir necesitando trabajadores, y eso se tiene en América; y sin el trabajo no se hace nada, no se logra nada, la riqueza se produce con el trabajo, no es nada más el capital”, dijo y agregó:

“Entonces, ¿por qué no regularizar la importancia que tiene la fuerza de trabajo en lo productivo? Y, en fin, tratamos varios temas, fue una muy buena conversación”, consideró el presidente Obrador.

Luego, señaló que en otras ocasiones le ha planteado al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris que el gobierno de México aspira a un equilibrio en lo económico y en lo comercial en el mundo.

“No queremos un desequilibrio, que crezca tanto una región del mundo, como está sucediendo en Asia, se deteriore América del Norte, en lo económico, en lo comercial y que para conseguir los equilibrios se apueste a lo bélico. Nosotros no queremos eso, ni para nuestra generación ni para las generaciones futuras”, señaló.

Por ello, dijo que “es preferible el equilibrio en lo económico y en lo comercial entre las regiones del mundo, no una hegemonía económica comercial que aliente una hegemonía bélica, no queremos la confrontación”.

“Es una visión que tenemos, de ahí la importancia de ayudarnos mutuamente en América para que no sea desplazado nuestro continente en las relaciones económicas y comerciales”, concluyó el mandatario.