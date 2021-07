Beatriz Gutiérrez Müller asegura que participará en la consulta popular y llama a promoverla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Beatriz Gutiérrez Müller anunció que participará en la consulta popular que se realizará en todo el país sobre la posibilidad de llevar a juicio a los expresidentes e hizo un llamado a la ciudadanía a compartir la información para que voten.

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a través de sus redes sociales promover y participar el 1 de agosto en este ejercicio para decidir si se lleva a juicio a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero se reservó decir cómo votará.

“Este 1 de agosto los mexicanos mayores de 18 años tendremos la oportunidad de ser consultados sobre el juicio a ex presidentes de la República. La respuesta será un SÍ o un NO en la boleta. Esto es democracia participativa. Te invito a participar. Solo tienes que llevar tu credencial de elector”, publicó la historiadora.

Gutiérrez Müller acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de darle poca difusión a esta consulta, por lo que, en tono sarcástico, llamó a la población a compartir la información sobre este ejercicio democrático.

“El #INE necesita que lo ayudemos un poco a promover la consulta —aprobada por los tres poderes de la Unión. Parece que no tienen mucho tiempo para ocuparse de ella, o cierto desinterés en publicitarla en la mayoría del órgano colegiado. Espero que no sea así. Pero no informan mucho dónde votar porque, además, no se instalará la totalidad de casillas a las que estás acostumbrado. Por ejemplo, Colima solo tendrá 337 mesas receptoras y Campeche, 416.”, expuso.

En su mensaje dijo que se reserva hacer público su voto. “Pero adelanto que participaré, ¡claro que sí! La democracia, repito, la hacemos los ciudadanos”, escribió la esposa del presidente.