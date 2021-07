García Cabeza de Vaca critica investigación de la UIF contra su primo; "ya no saben qué inventar"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Blindado legalmente, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca reaccionó a la nueva embestida de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora en contra de su primo, Víctor Hugo Guerra, por un presunto desfalco a las arcas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario, quien también enfrenta acusaciones, respondió que las autoridades federales “ya no saben que inventar” y advirtió que se seguirá defendiendo de “mentiras” y “difamaciones” y de la persecución política que existe en su contra.

Además, refirió que la UAT tiene plena autonomía presupuestal y que el gobierno estatal se limita a entregar los fondos.

“Ya no saben qué inventar. No he tenido ni tengo relación con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo, como afirman medios basados en una supuesta denuncia de la UIF. Exijo a la autoridad haga públicas las pruebas de estas afirmaciones.