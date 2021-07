Habrá reunión con alcaldes electos cuando se resuelvan impugnaciones: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si bien los alcaldes electos de la alianza PAN-PRD-PRI tienen la intención de reunirse con la jefa de gobierno para hablar de temas como el agua y la seguridad, Claudia Sheinbaum señaló que antes de encontrarse con ellos deben resolverse algunas impugnaciones hechas ante las autoridades electorales.



“Tiene que pasar todavía una parte del proceso, hay algunas impugnaciones que todavía están en puerta, hay que ser respetuosos de la Ley Electoral. Y en su momento pues habrá cabildo”, dijo.



Asimismo, comentó que el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, ha estado en “distintas reuniones” con los alcaldes electos. “Esencialmente han sido reuniones nada más de presentación, no ha habido mucho más que eso”, agregó.



Y de nueva cuenta la morenista rechazó la versión de que, tras las elecciones del pasado 6 de junio, la Ciudad de México quedó dividida. Por el contrario, apuntó, hay que llamar a la unidad.

“Quien llame a la división de la ciudad no es correcto. Hay que llamar a la unidad, pero sobre todo con base en los derechos y en la erradicación de la corrupción”, señaló al término de una visita a los trabajos de rehabilitación de un edificio en el Centro Histórico.

Abundó: “La ciudad no está dividida, la ciudad es una sola. Quien ha planteado que está dividida es quien plantea que hay una parte de la ciudad que paga impuestos y otra parte que no paga, o una parte que tiene un nivel económico y otra que no tiene”.

Y reiteró su rechazo a la discriminación y a la división clasista. “Eso está mal. La ciudad siempre ha sido solidaria y va a seguir siendo solidaria y va a operar de manera institucional, como establece la Constitución de la Ciudad de México”.



Apoya versión de alcaldes morenistas

Sheinbaum Pardo retomó la idea de los siete alcaldes de Morena, quienes el pasado lunes 5 presentaron un mapa y aseguraron que el partido ganó en “la gran mayoría” de las casillas en la Ciudad de México.

“Fue algo que yo mencioné en un discurso que hice en el Auditorio Nacional que vale la pena comentar, porque el 75% de las casillas en la elección del 6 de junio, si se cuenta por partido –es decir, Morena, PAN, PRI, etcétera–, la gran mayoría de las casillas las ganó Morena como partido. Eso significa que sigue siendo la fuerza mayoritaria”, recalcó.

Con ello, aseguró que la capital seguirá siendo “una ciudad progresista, una ciudad que lucha por sus derechos, por su historia, por lo que significa, y por eso tiene que estar junta a partir de la disminución de las desigualdades, de la erradicación de la pobreza, de la erradicación de la corrupción y de lo que representa una ciudad de derechos”.

Por ello, negó que la capital haya quedado dividida y lanzó: “Quien llame a la división de la ciudad no es correcto, hay que llamar a la unidad, pero sobre todo con base en los derechos y en la erradicación de la corrupción”.

Sheinbaum Pardo reconoció que hay diferencias con los otros partidos, pero actuará de manera constitucional. “Cada quien manifiesta sus ideas y eso es parte de la libertad y la democracia en la ciudad. Hay que construir una sola ciudad”.

Y remató: “Tenemos diferencias, obviamente, tenemos diferencias y nos parece también –y no voy a dejar de decirlo– que hubo una campaña sucia muy fuerte de mentiras en la ciudad, pero tenemos que actuar de manera institucional y en su momento, cuando termine todo este proceso, pues se va a actuar de esa manera. Y vamos a seguir apoyando principalmente a la gente más necesitada de la ciudad y a seguir con los proyectos prioritarios que tenemos, como este del Centro Histórico de la Ciudad”.