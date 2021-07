Sesgo contra Morena, López-Dóriga y El Universal, temas del segundo “Quién es quién en las mentiras"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “la mentira es reaccionaria, y la verdad, revolucionaria" en la presentación de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, donde se mostró un monitoreo de medios del Instituto Nacional Electoral (INE), que exhibió una tendencia para desprestigiar al partido Morena en las noticias difundidas durante el pasado proceso electoral.

La medición fue realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y se enfocó en la elección a diputados federales en la capital de la República, del 4 de abril al 2 de junio de este año.

“Tenemos que actuar todos, periodistas, políticos, representantes de organizaciones sociales, con apego a la verdad, porque se tiene que respetar al pueblo, no se puede engañar al pueblo, no se debe ningunear al pueblo y actuar siempre con rectitud”, expresó el mandatario y agregó:

“Y no mezclar intereses económicos con el derecho a la información, no utilizar la libertad de expresión como negocio, no excusarse en eso y hacer siempre un periodismo objetivo, profesional, plural, que le dé oportunidad a todas las voces; no un periodismo tendencioso, ni mucho menos un periodismo al servicio de grupos de intereses creados, de mafias, un periodismo contrario a los intereses del pueblo”, refirió.

Enseguida, dijo que, aunque no les guste a sus detractores, la polémica sección va a continuar y cedió la palabra a Ana Elizabeth García Vilchis, la encargada de hacer las aclaraciones del gobierno federal ante noticias que considera como falsas.

García Vilchis dijo que, primero, aceptó la recomendación del “relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, para tomar un curso de “verificación de datos de noticias falsas y engañosas”.

Luego, hizo referencia al derecho de réplica que solicitó el periodista Joaquín López-Dóriga, quien pidió a través de un mensaje de Twitter al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, que le indicaran la mentira en la que supuestamente incurrió al difundir un comentario junto a un video donde el presidente López Obrador saluda a policías comunitarios en la región de la Costa Chica de Guerrero.

“Si el policía comunitario es una policía legal y constitucionalmente reconocida en Guerrero ¿por qué tendría que reaccionar el presidente? O el señor López-Dóriga tuitea sin saber lo que difunde, o lo hace de mala fe, al ignorar que el reportero precisa que es un policía comunitario de Guerrero”, indicó García Vilchis, y calificó de “engañoso” el tuit de López-Dóriga.

Luego, hizo mención a una nota del periódico El Universal, titulada “Fonatur eliminó críticas al Tren Maya en el informe que aprobó Hacienda”, publicada el pasado 28 de junio.

“Nosotros queremos, ante esta nota, aclarar que Fonatur en ningún momento ocultó información. El Universal hizo una interpretación equivocada de la información a partir de su acceso a un documento de trabajo en su versión previa, por lo menos dos meses, a la versión final registrada en el sistema de la Secretaría de Hacienda”, indicó.

Luego, acusó a los directivos del diario que se edita en la Ciudad de México de “impulsar una campaña sensacionalista y tendenciosa contra el Tren Maya, descontextualizando la información a modo”.

También, dijo que El Universal “sostiene sin pruebas” que desde la Presidencia se amedrenta y criminaliza a los críticos del Tren Maya.

“Nosotros queremos aclarar que tanto Fonatur como las dependencias del gobierno federal involucradas en la construcción del Tren Maya mantienen un diálogo permanente con las comunidades y propietarios de las tierras por donde pasa la obra y se están atendiendo sus demandas y propuestas”, aseguró Vilchis.

Enseguida, presentó en pantalla un monitoreo de Radio y Televisión del INE sobre noticias del proceso electoral de diputados federales de 2021, enfocado en medios de la Ciudad de México entre el 4 de abril y el 2 de junio.

De acuerdo al INE, la empresa Televisa en dos meses de cobertura en sus noticieros, registró 30 menciones negativas en contra del partido Morena por cinco positivas.

En contraste, el PAN tuvo 13 menciones negativas; nueve al PRI y 10 del PRD, indicó.

Mientras TV Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, realizó 224 menciones negativas y 32 de ellas fueron para el partido Morena; en Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Aldir, registró ocho mil 56 menciones negativas y mil 599 expresiones de este tipo fueron para Morena.

El Heraldo, propiedad de Grupo Andrade y los hermanos Ricardo y Roberto Henaine, destinó al partido Morena 40 de las 95 menciones negativas durante el proceso electoral.

El Grupo MVS Comunicaciones, de Joaquín Vargas Guajardo, tuvo 126 menciones negativas a Morena de las 409 realizadas en el pasado proceso electoral

Mientas que Grupo Multimedios, de Francisco Antonio González Sánchez, hizo 50 menciones negativas y solo tres se dedicaron a Morena; Radio Fórmula, de Rogerio Azcárraga Madero, lanzó 224 menciones negativas, 88 de ellas para Morena.

En los noticieros de Ciro Gómez Leyva se documentaron 12 de 20 menciones negativas contra Morena; Joaquín López-Dóriga, 21 de 56; con Carlos Loret de Mola fueron 13 de 77; Francisco Zea destinó 39 de 132, y Azucena Uresti, 17 de 23, indica el reporte oficial del INE.

Al respecto, el presidente López Obrador ironizó:

“Pues ya vieron cuánta pluralidad hay, equilibrio, objetividad, profesionalismo en los medios. ¿Cuándo se había visto esto? Nunca, yo creo que desde los tiempos de Madero”, señaló el mandatario.

Destacó el hecho de que el informe sobre el monitoreo de medios es del INE y aseguró que estos datos “explican muchas cosas”.

“No es atacar por atacar, no es un invento, es información oficial, es la realidad”, dijo y remató:

“Por eso consideramos importante que la gente se entere de este comportamiento tendencioso, sesgado, porque muchos se tragan estas mentiras, estos platos de mentiras. Por muy avispado que uno esté, por muy despierto que uno esté, frente a un bombardeo de estos pues sí se llega uno a aturdir, duda”, aseguró el presidente.

Incluso, dijo que la campaña mediática en contra de Morena es “violatorio de los derechos humanos” por considerar que se trató de “una descarga constante de mentiras”.

“Imagínense cómo termina un radioescucha, un lector de periódico, un televidente. Esto, además de todo, produce hasta odio, no tiene nada que ver esto con un periodismo objetivo, profesional”, refirió el tabasqueño.

Luego, sentenció: “Ojalá y los dueños de estos medios revisen este comportamiento inmoral y le tengan respeto a los ciudadanos, al pueblo”.

Además, reiteró que este tipo de campañas en medios de comunicación ya no tienen el efecto político de antes, “el cuarto poder, que llegó a ser, si no el primero, sí el segundo poder, porque tenían más poder estos medios que el Poder Legislativo, que el Poder Judicial”.