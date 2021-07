Aparece #LadyMatriz en protesta contra matrimonios igualitarios en Durango

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer visiblemente alterada, quien participó con integrantes de los grupos Pro-Vida y Pro-Familia en una protesta afuera del Congreso de Durango para exigir el rechazo del matrimonio igualitario, mientras integrantes de la comunidad LGTB+ exigían su aprobación, fue bautizada como #LadyMatriz.

Según se observa en un video de 1:09 minutos, la mujer fue objeto de burlas después de que gritó: “¡Matrimonio, matriz! Ellos no tienen matriz”, al referirse al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Antes aludió a los mandamientos, al demonio y al señor, dios de los católicos.

“Están los mandamientos para ser cumplidos, ¿si? El demonio te da un mandamiento y te dice: ‘haz lo que quieras’. ¡Lo que quieras! ¡Lo que te plazca! Si te place abusar de inocentes, abusa. Y no es verdad. El señor te da sus mandamientos. Diez mandamientos te da el señor y se tienen que cumplir.

“Sólo hay dos amos en esta vida: El demonio y el señor. ¡Tú eliges! El señor y la señora escritura te dice, delante de ti, por la vida o muerte: ¡tú eliges! Nosotros elegimos la vida, la familia, no la muerte.

“Entre dos hombres no hay vida. Entre dos mujeres no hay vida. Ellos gozan de la protección, de la garantía individual, de las garantías individuales como todo ser humano. ¿Qué quieren? ¿Qué los apoye? ¡Para que los amparen como si fueran una mujer! En un matrimonio de mujer y hombre no. No tienen matriz. ¡Matrimonio, matriz! ¿Ok? Ellos no tienen matriz. Además, quieren adoptar inocentes para pervertirlos, no señor”, expresó, muy alterada.

Qué violentos son esos católicos pro-vida. pic.twitter.com/Fv99eY0lto — uD835uDD4FuD835uDD5AuD835uDD53'uD835uDD52uD835uDD5DuD835uDD53'uD835uDD52 (@intrascendente) July 8, 2021

Las burlas

“Jajajajajaja ah sí matrimonio es matriz, no mames yo tengo una y mi novia tiene otra, o sea que sí somos matrimonio. Jajajajaja vieja ridícula”, indicó Gi.

“Su lógica no es tan buena. Si matrimonio es matriz, entonces solo entre mujeres sería legal el matrimonio”, redactó otra.

Al final, la Comisión Permanente del Congreso de Durango no abordó el tema del matrimonio igualitario en la sesión programada para este jueves, por lo que se planea discutirla en la próxima Legislatura, gracias al rechazo del PAN, PRI y PT.

¿Qué significa matrimonio?

“La etimología de ‘matrimonio’ es efectivamente “matris” (matriz) y ‘monium’ (calidad de), si no existe una parte que aporte una matriz, desde la creación de la institución matrimonial, no puede haber matrimonio. #Matrix #Matriz #Matrimonio”, redactó Eduardo.

La etimología de "matrimonio" es efectivamente matris (matriz) y "monium" (calidad de), si no existe una parte que aporte una matriz, desde la creación de la institución matrimonial, no puede haber matrimonio. #Matrix #Matriz #Matrimonio — Eduardo A. (@EduardoAFlores2) July 8, 2021

Juan de la Serna soltó en Twitter: “Te educo. La palabra matrimonio viene del latín matrimonium, la cual proviene de “matrem” (madre) (matriz) relacionado con la procreación, es desde acá de donde deriva la PROLE (FUTURAS GENERACIONES) ese es su concepto ETIMOLÓGICO. Por razones obvias, no aplica a parejas LGTBI”.

Te educo:La palabra matrimonio viene del latín matrimonium,la cual proviene de matrem(madre)( matriz) relacionado con la procreación,es desde acá de donde deriva la PROLE ( FUTURAS GENERACIONES) ese es su concepto ETIMOLÓGICO.

por razones obvias, no aplica parejas LGTBI. — Juan de la Serna (@JuandelaSerna7) July 7, 2021

Matrimonio suele derivar de la expresión “matris munium”, proveniente de dos palabras en latín, la primera “matris”, que significa madre, y la segunda “munium”, “gravamen o cuidado”, es decir que etimológicamente matrimonio significa: “cuidado de la madre por el marido o padre.

“Otra posible derivación provendría de ‘matreum muniens’, significando la idea de defensa y protección de la madre, implicando la obligación del hombre hacia la madre de sus hijos”, de acuerdo con el libro “Derecho de Familia”, de René Ramos Pazos (1998).

Para la Real Academia Española tiene varias acepciones: “Unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses”.

Otra: “En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses”.

Una más: “En el catolicismo, sacramento por el cual el hombre y la mujer se vinculan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la iglesia”.