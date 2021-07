Gas Bienestar "excelentísima noticia" para capitalinos: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una “excelentísima noticia” para los capitalinos, así consideró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el anuncio que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador de la creación de la empresa Gas Bienestar para distribuir el combustible a precio justo y que comenzará en la Ciudad de México.

Argumentó que con esa empresa se eliminará el “intermediarismo” y permitirá un precio adecuado a la población, luego de que eso no se logró con la reforma energética.

Cuestionada este jueves sobre el anuncio presidencial que incluyó que la distribución de esa empresa iniciará en la CDMX, la mandataria local aseguró: “es una excelentísima noticia para los habitantes de la ciudad” y dijo que su administración apoyará en lo que se requiera para su funcionamiento.

En videoconferencia, la maestra en ingeniería energética expuso dos argumentos. El primero, dijo, es que será Petróleos Mexicanos (Pemex) quien suministrará el servicio y que éste será público. “Es la empresa del Estado en energía, particularmente todo lo que tiene que ver con derivados del petróleo y gas natural. El gas LP se obtiene, ya sea como derivado del petróleo o como condensados del gas natural”, explicó.

Agregó que es el principal combustible doméstico en la Ciudad de México “y el que no haya intermediarismo va a permitir que haya un precio adecuado a la población”.

El segundo argumento, añadió, es que la iniciativa reducirá los costos del combustible y pondrá límites a los distribuidores, lo cual es importante para la economía familiar. Entonces, recordó:

“Pone también una limitación que, después de la reforma energética, quedó abierto. Cuando se aprobó la reforma energética, supuestamente uno de los grandes beneficios a la población es que iban a disminuir los precios de los combustibles”.

“Y lo que estamos viendo, justamente en el gas LP, es que no solamente no ha disminuido, sino que aumenta el precio internacional, aumenta el precio al consumidor y después se reduce el precio internacional y los distribuidores no reducen el precio al consumidor”, afirmó.

Por ello, Sheinbaum Pardo reiteró que “es una muy buena noticia y ahí vamos a apoyar en todo lo que se requiera para la economía familiar… para que pueda iniciar en la ciudad esta distribución del Gas del Bienestar en la Ciudad de México”.