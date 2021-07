NL reduce aforo permitido en espacios públicos por tercera ola de covid-19

MONTERREY, N. L. (apro).- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció hoy la reducción del aforo en espacios públicos, al detectarse una tercera ola de contagios de covid-19 en Nuevo León.

De igual manera, dijo que el 30 de agosto se mantiene como fecha para el regreso a clases presenciales en escuelas de nivel básico, pero podría postergarse si se detectan más personas enfermas, pues entre ayer y hoy la autoridad estatal de Salud detectó a 50 niños contagiados.

En la acostumbrada conferencia de prensa de los jueves, día en que se actualiza el semáforo epidemiológico en la entidad, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, informó que seguirán prohibidas, a lo largo del año, las kermeses, ferias y procesiones religiosas.

En cuanto a la asistencia a todos los demás establecimientos públicos, se determinó que los aforos disminuyeran de 70% a 50%, para evitar mayor movilidad y aglomeraciones.

También se ordenó revertir el permiso concedido en semanas recientes a instituciones educativas para que efectuaran cursos de verano presenciales.

Sobre el regreso a clases de un millón de niños inscritos en preescolar, primaria y secundaria, Rodríguez Calderón aclaró --durante una reunión virtual con alcaldes-- que la fecha establecida continúa, aunque podría cambiar.

“Sigue siendo ese el plan, 30 de agosto. Si el crecimiento del virus se da, no regresaremos el 30 de agosto, es lógica matemática, pero no dije que no lo haríamos. Dije que si no parábamos el crecimiento (de contagios) pondríamos en riesgo a miles y miles de niños, maestros y padres de familia, algo que no debemos hacer. Pero estamos en buen momento, para no generar una alarma exagerada”.

Al explicar por qué sí se permiten las clases presenciales en los niveles medio y medio superior, con un aforo de hasta 30%, el gobernador aseguró que esos estudiantes son más conscientes de la situación y actúan con responsabilidad.

Este jueves se registraron 348 contagios --con un acumulado de 185 mil 374-- y tres decesos, para alcanzar la cifra de 11 mil 097. Actualmente hay 2 mil 960 casos activos en la entidad.

De la O Cavazos mencionó que, de todos los enfermos de coronavirus hasta ahora, únicamente han encontrado tres casos con la variable delta, procedente de la India, que es de mayor contagio.

Por su parte, Roberto Russildi, secretario de Economía y del Trabajo del estado, manifestó que las restricciones impuestas hasta hoy no han afectado a la economía local, pues siguen funcionando con normalidad las empresas de manufactura, comercio y construcción, principales generadores de empleos.