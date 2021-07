Leopoldo Gómez deja vicepresidencia de Noticieros Televisa por montaje Cassez: revista Quién

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La detención de Luis Cárdenas Palomino, exmando de la extinta Policía Federal y mano derecha del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, habría provocado un cambio drástico dentro de Televisa: el relevo de Leopoldo Gómez como vicepresidente de Noticieros de la televisora, según informó la revista ‘Quién’.

Citando una fuente cercana a la compañía, el periodista Eduardo Gutiérrez Segura precisó que Gómez deja de ser el vicepresidente debido a la controversia que ha generado la confirmación de que la detención de la ciudadana francesa Florence Cassez e Israel Vallarta fue un montaje, mismo que se transmitió en vivo en 2005 por Carlos Loret de Mola en su noticiero Primero Noticias, cuando Leopoldo Gómez ya era vicepresidente de noticias y tenía a su cargo la supervisión de los noticieros de la televisora.

Loret de Mola ha sido llamado por la justicia en el caso Cassez y, según la esposa de Vallarta --en entrevista con el periodista Julio Astillero--, deberá comparecer el próximo lunes 12 ante un juez, para una nueva audiencia.

Según ‘Quién’, Leopoldo “no abandona Grupo Televisa”, pero dejará el encargo que desarrollaba dentro de la compañía de Emilio Azcárraga Jean, y sería sustituido por su sobrino, Daniel Badía Gómez, licenciado en derecho y Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana.

De acuerdo con su página de Linkedin, en 2020 Badía Gómez obtuvo un Master of Laws-LLM por la New York University School of Law.

Trabajó durante ocho meses, de octubre de 2020 a mayo de 2021, como asociado en Sullivan & Cromwell LPP, y antes en Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.

Oficialmente Televisa no ha confirmado la información difundida por la revista de Grupo Expansión.