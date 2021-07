Viralización del caso YosStop pone en peligro a la youtuber: Saskia Niño de Rivera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, se manifestó preocupada porque la viralización del caso de Yoseline “N”, conocida como YosStop, en los medios de comunicación y en la opinión pública, puede poner en riesgo la vida de la youtuber, presa en Santa Martha Acatitla por presunta pornografía infantil.

Más aún porque, si es acusada de almacenamiento de pornografía infantil, puede pasar entre siete y 12 años de prisión en ese penal que alberga a más de 2 mil mujeres y han nacido más de 100 niños que viven con sus madres, afirmó en un video de 41:51 minutos difundido en su cuenta de Instagram.

En una entrevista con el abogado de Yoselin “N”, Ricardo Cajal, explicó que la youtuber se encuentra en una zona fuera de la población en general de la prisión, pero si es acusada será integrada con las demás presas, y llamó la atención porque –dijo-- en Acatitla existe “una etapa de venganza” o “ajuste de cuentas” de personas que son acusadas de delitos contra menores de edad.

Y destacó que han violentado el debido proceso al viralizar cómo la detuvieron, cómo la sacaron de su casa, y eso habla de un mal actuar por parte de algún medio de comunicación, o la policía “que viralizó o vendió ese video”, y cuestionó: ¿dónde están Nicolás, Carlos, Julián, Axel y Patricio, quienes violentaron a Ainara, cuando todos eran menores de edad?

Aunque al principio manifestó que no hablaría de la grabación que se viralizó en redes sociales, sobre la violación de la menor, sí se refirió al video “Patética Generación” grabado por Yoselin “N”, donde ésta “hace alusiones, habla respecto a estas cosas que hoy por hoy vemos más en redes sociales: el estilo de vida que están llevando los jóvenes, los niñas y niños de las generaciones que vienen y que hay que decirlo, son muy delicados, muy tristes”.

Reconoció que YosStop cometió un delito tipificado como pornografía infantil, no al subir a su canal de Youtube el video de la agresión sexual a Ainara cuando era menor de edad, sino por explicar el contenido del video y mostrar su celular donde se ve que lo tiene en su poder, y le pareció gravísimo que esté en prisión.

“Si yo narro la situación que hubo en el video estoy siendo cómplice de pornografía infantil. Eso es el delito, también, como tal”, afirmó.

Aunque dijo que no tomaría una postura “ni a favor ni en contra” de YosStop, explicó que en el video donde narra lo que está pasando con Ainara, la menor agredida, en su mano la youtuber tiene su celular donde se alcanza a ver que tiene el video que vulnera.



“Si bien no lo compartió, se ve que lo tiene en su celular y eso puede jugar en su contra o más bien de eso está siendo acusada”, y preguntó: ¿por qué tenía almacenado en su celular un video donde estaban vulnerando a una menor de edad?”.



Incluso compartió que le enviaron un video donde unas niñas tenían arrodillada a otra mientras la golpeaban, y los presentes celebraban la agresión, y centró su discurso en que cada vez más se está idealizando el comportamiento que deja mucho que desear al tratar los valores, principios, respeto, compasión de quienes están pasando una etapa de adolescencia.

A esto sumó lo que dijo en el video que –añadió-- la llevó a reflexionar sobre “el ruido” que se hace detrás de “la gente famosa” cuando son detenidos o se viralizan, y los medios de comunicación y la opinión pública comienzan a tener una fuerte influencia en el caso.

“Esto es gravísimo, porque estamos hablando de la vida de una chava que me parece que no tiene ni los 30 años (nació el 27 de julio de 1990). Una mujer que tiene una vida hecha, una mujer que vivía y que llevaba diez años trabajando de la comunicación y que bien o mal, podemos juzgar de bueno o malo el contenido que esta mujer tenía, pero tenía 9 millones de seguidores que por alguna razón la seguían y consumían lo que ella compartía”, comentó.

En ese sentido, destacó que se debe tener cuidado en cómo puede afectarse la vida de una persona.



Respecto a la detención de la acusada y la declaración de Ainara, quien denunció a la youtuber, la activista habló con los abogados de la influencer “para tratar de ser más objetiva”, aunque en sus comentarios la acusaron de estar defendiendo a YosStop, y se justificó diciendo que no quiso hablar de Ainara porque es una manera de protegerla.

Otros youtubers

Saskia Niño de Rivera se refirió al caso de Cristián Omar Palma Gutiérrez, que fue famoso y promovía la vía delictiva, hacía alusiones positivas a la delincuencia, a la vida de la narcocultura y tenía millones de seguidores. Fue acusado de asesinar a tres alumnos en Jalisco y después confesó no solamente que era culpable, sino que también disolvió los cuerpos.



Siguió con Rix, en la cárcel por tentativa de violación ante una sobreviviente de violencia sexual que tuvo la valentía de denunciar lo que le sucedió. Continúa en proceso, que son muy largos y deben medir que los casos se calmen en los medios de comunicación.



También habló de Abraham Loera, acusado de secuestro, quien fue sentenciado a 50 años. “Un chavo que salía a hablar a sus millones de seguidores sobre salir adelante, ser una mejor persona en la vida, etcétera, y terminó siendo un secuestrador”.



Igualmente se refirió al caso de Ana Solodkin, en Nueva York, una youtubera muy famosa en Estados Unidos que fue acusada de robar bancos, robo a casa habitación y una serie de delitos. Y continuó con Risette, un chavo español que hacía bromas pesadas y decidió meter veneno en galletas o pasta de dientes y se grabó dándoselas a una persona indigente y que casi se muere.



“¿Qué estamos consumiendo también nosotros? ¿Qué responsabilidad tienen las personas que tienen muchos seguidores? Pero también como consumidores tenemos esa obligación de ver por qué estamos siguiendo y por qué estamos haciendo famoso a este tipo de gente”, indicó.



Después hizo un video en vivo con el abogado de YosStop, y sus “seguidores” le preguntaron si haría lo mismo con el caso de Ainara.



Incluso, una usuaria la encaró: “¿O sea cómo? ¿Los acusados por delitos de pornografía qué tipo de gente son? ¿No son gente blanquita o famosa en Youtube? Y sí, es muy obvia tu postura. Ojalá entiendas los años de sufrimiento y la consecuencia que Ainara está sufriendo porque un problema local se hizo viral. ¿No debe pagar por esos daños? ¿Ya viste que la gente está googleando por esos videos? ¿Eso no es culpa de la ‘influencer’? No pos wow Saskia”.