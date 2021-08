Alta Comisionada de la ONU DDHH urge a AMLO proteger a Uresti y medios amenazados por el CJNG

GINEBRA (apro).- La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet afirmó que el Estado mexicano encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el deber de proteger a la periodista Azucena Uresti y los medios que fueron blanco de amenazas del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Es deber del Estado garantizar la libertad de expresión de los periodistas, esto incluye asegurar la capacidad de los periodistas para que puedan seguir haciendo su trabajo’’, dijo la portavoz del ACNUDH Ravina Shamdasani a pregunta expresa de Proceso.

“Cuando hay amenazas graves e inminentes contra un periodista en particular es el deber del gobierno hacer todo lo posible y tomar todas las medidas necesarias para asegurar la protección del periodista’’ que ha sido blanco de dichas amenazas, remarcó.

Shamdasani fue cuestionada sobre el video que empezó a circular en redes sociales la madrugada de este lunes en el que, a nombre del líder del CJNG Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, amenazó de muerte a la comunicadora por su cobertura informativa en el estado de Michoacán.

“Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy cobra-cuotas, ni extorsiono, ni secuestro”, amenazó el encapuchado.

“Yo, representante del Cártel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a Noticias Milenio, no estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí de quien me tira a mí directamente. No acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero porque nunca me habían pegado a mí directamente”, lanzó.

El mensaje en el que se hizo viral en redes sociales también señala a Televisa, El Universal y Milenio.

Shamdasani, recordó que la Oficina del ACNUDH en México sigue muy de cerca los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos en el país debido al clima de violencia y los peligros a los que se enfrentan al ejercer su profesión y las condiciones tan difíciles en las que realizan su trabajo, lo que “es preocupante desde hace mucho tiempo’’.