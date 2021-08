AMLO pide no culpar a deportistas por resultados en Tokio; "no es ganar siempre"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de que los números no dejan lugar a dudas de que la actuación de la delegación mexicana en la justa olímpica de Tokio no fue la mejor al cosechar sólo cuatro medallas de bronce, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los resultados tienen que ver con muchos factores, por lo que pidió no inculpar a los deportistas.

En la conferencia mañanera, el mandatario subrayó que, como practicante del beisbol, sabe que la clave “no es ganar siempre, lo importante es seguir practicando deporte, no rendirnos”.

Por ello, defendió la actuación de los atletas y hasta anunció que los va a recibir en Palacio Nacional para entregarles un reconocimiento a cada uno de los integrantes de la delegación.

Según el mandatario, los resultados tienen que ver con una serie de factores, por lo que no se puede achacar la responsabilidad a los atletas.

“Ellos se aplicaron y vamos a recibirlos bien, voy a reunirme con ellos, se les va a entregar un reconocimiento a cada uno”, indicó.

La pobre cosecha de preseas colocó a México en el sitio 84 del medallero, cuando en los Juegos de Río 2016, obtuvo cinco medallas (tres de plata y dos de bronce) y antes, en Londres 2012, sumó ocho (una de oro, tres de plata y cuatro de bronce).

Aun así, López Obrador dio la cara por la representación mexicana que asistió a los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Quiero expresar mi reconocimiento a la delegación que nos representó en Tokio 2020, hicieron todo su esfuerzo, se aplicaron a fondo y merecen respeto”, sostuvo.

Y luego recordó que es un asiduo jugador de béisbol y que tiene claro que la clave “no es ganar siempre, lo importante es seguir practicando deporte, no rendirnos”.

“Vamos a seguir apoyando el deporte porque no sólo son medallas, el deporte es una medicina preventiva y todos tenemos que ser campeones en esto y obtener medallas. Vamos a seguir ayudando e impulsando el deporte. Mando a todos los participantes un abrazo y un reconocimiento”, dijo.

Han ganado medallas de bronce Aremi Fuentes, por levantamiento de pesas; la dupla de Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco por clavados en plataforma sincronizada, el equipo de Alejandra Valencia y Luis Álvarez la prueba mixta de tiro con arco, y la Selección Mexicana de futbol.