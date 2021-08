Hay condiciones para discutir en extraordinario la Ley de Revocación de Mandato: Eduardo Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del reproche de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador al Legislativo, por no incluir en el extraordinario la ley secundaria sobre revocación de mandato, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, dijo que hay condiciones para que se convoque a un periodo extraordinario y desahogar ese asunto.

En entrevista con medios de comunicación tras su participación en el festival cultural ¡Zapata Vive!, que tuvo lugar en la antigua casona de Xicoténcatl, el presidente de la Mesa Directiva dijo que la próxima semana podrían convocar a una sesión presencial en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la que se pondría a discusión el tema del extraordinario, aunque –advirtió—ese asunto no puede legislarse al vapor.

“Estamos en la valoración y casi estoy seguro que vamos a convocar a un periodo nuevamente presencial en la Comisión Permanente, para discutir si se autoriza, por mayoría calificada, la discusión de la Ley de Revocación de Mandato. Tenemos tiempo”, abundó Ramírez.

“Sin embargo, también es un tema que no puede legislarse al vapor, tiene que sacarse con el consenso de los grupos, con el consenso de la mayoría legislativa, porque también existe al interior ciertas preguntas, ciertos tiempos que hay que cuidar, y tendría que ser una discusión primeramente al interior del grupo de Morena, posteriormente la sociabilización con los grupos parlamentarios”, apuntó.

La Mesa Directiva de la Permanente turnó ayer a comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos segunda tres iniciativas en la materia, una del senador Ricardo Monreal Ávila, de Morena, otra de la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y una más del senador Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional (PAN).

El régimen transitorio de la reforma publicada en 2019 establece que el Congreso tendría que expedir en 180 días la ley reglamentaria, sin embargo, ha sido omiso, el plazo ha vencido, y ahora tiene el tiempo encima, pues para el caso de la solicitud de consulta sobre revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la recolección de firmas debería comenzar en noviembre y tiene como fecha límite el 15 de diciembre de 2021.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció en entrevista, la semana pasada, que sin la ley secundaria no se podría llevar a cabo la consulta popular sobre revocación de mandato.

En el mismo sentido, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ha expresado su preocupación, porque a tres meses del periodo de recopilación de firmas todavía no hay una ley que disipe ciertas dudas que persisten sobre este ejercicio.

Sin embargo, en este punto no coinciden senadores de oposición. Es el caso de Damián Zepeda, quien este martes, en conferencia de prensa, dijo que el ejercicio de la revocación de mandato no está en duda, pues no depende de una ley secundaria, ya que se trata de un derecho ciudadano establecido en la Constitución.

Zepeda aseguró que los legisladores hicieron una buena reforma en 2019 que establece las reglas básicas para que se pueda llevar a cabo la consulta sobre revocación de mandato, por lo que consideró que la ley secundaria no es un tema urgente y se puede discutir en el periodo ordinario de sesiones, en septiembre próximo.