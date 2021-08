Ilegal, iniciativa gubernamental para quitarle 140 mdp al Museo de Ciencias Ambientales: UdeG

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, calificó de ilegal y violatoria de la autonomía de esa casa de estudios la iniciativa gubernamental de quitarle 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales, para destinarlos a la construcción del Hospital Civil Oriente.

“No puedo más que calificar de perverso el querer poner a la Universidad en la disyuntiva de decidir entre dos proyectos a los que se han dedicado años de planeación y en los que se ha puesto todo el empeño”, dijo el rector a través de un video.



También mencionó que del crédito por más de 6 mil millones que solicitó el gobernador, Enrique Alfaro, existen 300 millones de pesos sin etiquetar, los cuales podrían destinarse al Hospital Civil Oriente.

El rector dijo a Alfaro que no entiende por qué si la Universidad asumió la postura responsable de no regresar a clases presenciales por razones de salud y no políticas, ahora recibe de los diputados de Movimiento Ciudadano del estado “un recorte, en lugar de apoyo y solidaridad. En verdad me desconcierta”.

Y adelantó que se reabrirán los módulos para aplicar pruebas de PCR y se pondrá a disposición el Club de la UdeG como centro de aislamiento voluntario.

En la Universidad de Guadalajara seguiremos defendiendo nuestro presupuesto y autonomu00eda sin dejar de poner todas... Posted by Universidad de Guadalajara on Tuesday, August 10, 2021

Clara represalia

En un desplegado, el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara consideró que la pretensión del gobernador, Enrique Alfaro, de quitarles 140 millones de pesos que pertenecen al presupuesto del Museo de Ciencias Ambientales y destinarlos a la construcción del Hospital Civil de Guadalajara Oriente, es una represalia por no regresar a clases presenciales.

“Vemos en ello una clara represalia del Ejecutivo, ante la decisión responsable de nuestra casa de estudios de posponer el regreso a clases presenciales, debido a la situación crítica de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por covid-19 durante los últimos días en nuestro estado, incluso a niveles más preocupantes que en los momentos más críticos de enero pasado”.

El Consejo de Rectores destacó que es necesario que se edifique el hospital escuela para el Centro Universitario de Tonalá, pero “consideramos que eso no debe ser en menoscabo del presupuesto universitario, que ya se encontraba asignado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales”.

Incluso pidieron que se use el crédito por más de 6 mil millones de pesos que adquirió el gobierno del estado para hacer frente a la pandemia.

La casa de estudios consideró que el propósito del gobernador viola la autonomía universitaria, puesto que el presupuesto del museo fue aprobado por el Congreso local y el Consejo General Universitario.

“Estos recursos están programados desde el inicio de año y están licitados en su totalidad --incluso se adeudan 35 millones de pesos de este presupuesto a empresas que ya iniciaron las obras correspondientes--. El hecho de que el gobierno del estado, por una dilación omisa, no haya entregado dicho recurso a la Universidad, no puede dar motivo para que el Ejecutivo disponga del mismo para otros fines”, recalcó el Consejo de Rectores en su desplegado.