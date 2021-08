AMLO llama a gobernadores electos no ser "tapaderas" de mandatarios salientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los gobernadores electos para que no se conviertan en “tapaderas” de los actuales mandatarios que manejaron mal los recursos del presupuesto y ahora no tienen para pagar las nóminas de los trabajadores.

Incluso, rechazó la posibilidad de adelantar partidas presupuestales a los gobernadores salientes y los cuestionó de la siguiente manera:

“¿Por qué no administras bien?, ¿por qué no aplicas un plan de austeridad?, ¿por qué sigue el derroche?, ¿por qué solapaste el que se endeudó el Estado y no dijiste nada?, porque te ayudaron en la campaña, porque estableciste relación de complicidad, eso es lo que sucede y es lo que se está combatiendo”, expresó el mandatario.