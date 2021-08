"Caí en una red de trata", alerta joven que se postuló en supuesta vacante de Hooters

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –“Amigas, caí en una red de trata y quiero prevenirlas porque temo por mi seguridad y por la de ustedes”, comentó una usuaria en redes sociales al contar su experiencia cuando solicitó trabajo vía internet, luego de checar un anuncio que supuestamente había publicado el restaurante Hooters.

“Mi error fue no corroborar la veracidad de la página a la que posteriormente envíe mis datos”, redactó el 9 de agosto la usuaria autodenominada “Hija de Lucifer”.

Contó que le pidieron la fotografía de su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), su dirección y la de sus redes sociales (Facebook).



“Temo por mi seguridad ahora más que nunca y hago responsable de cualquier cosa que pueda ocurrirme al @GobCDMX ya que intenté denunciar este fraude y su respuesta fue que ellos no podían hacer nada por mí”, se quejó.

Compartió la información para que la gente no caiga en redes de fraude o posible trata de personas y pidió al gobierno de la Ciudad de México y a la jefa Claudia Sheinbaum, que tomen cartas en el asunto porque, advirtió: “No quiero ser una cifra más”.



Asimismo, exigió a las autoridades y a la Policía Cibernética que investiguen el caso.

me pidieron fotos de mi INE, mi dirección y mis redes sociales (fb), temo por mi seguridad ahora más que nunca y hago responsable de cualquier cosa que pueda ocurrirme al @GobCDMX ya que intenté denunciar este fraude y su respuesta fue que ellos no podían hacer nada por mi pic.twitter.com/Mi9UtoKUvr — hijaaaaDLucifer (@DiablaDay4) August 9, 2021

Al día siguiente, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México envió a la joven dos mensajes para intentar contactarla por Twitter y darle seguimiento a su denuncia.

“Buen día, estamos a tu servicio, nos interesa establecer contacto directo contigo, por favor envíanos un DM (Mensaje Directo). Quedamos atentos”, indicó la PDI en el primer mensaje.

En el segundo, le pidió: “Por favor puedes enviarnos un MD (mensaje directo), seguimos a tu servicio. Saludos”.

En las redes aprovecharon la denuncia para quejarse del restaurante Hooters porque --subrayaron-- “denigran a las mujeres” y las tratan “como objetos sexuales”. Incluso, una usuaria apuntó: “Hooters en sí es bastante parecido a la trata o prostitución”.

“Los uniformes son especialmente cortos, se suelen buscar perfiles atractivos que cumplen con los estándares de belleza y seguro que muchas cosas más, no es un restaurante cualquiera”, indicó alguien más en otro mensaje.

Los uniformes son especialmente cortos, se suelen buscar perfiles atractivos que cumplen con los estándares de belleza, y seguro que muchas cosas más, no es un restaurante cualquiera — KRZ (@FBIButRetard) August 10, 2021

Uno más cuestionó: "Si es tan malo ¿por qué las mujeres siguen trabajando allí? ¿Será porque el mismo machismo explotador da grandes propinas?”, a lo que otro usuario le respondió: “Debe ser que alguien por aquí no conoce la falta de dinero. Habiendo crisis y un desempleo alto hay gente que no puede permitirse buscar otro trabajo porque necesitan el dinero para vivir”.



Otro pidió que le creyera que quienes trabajan ahí “están muy a gusto y no son obligadas a vestir así”, pues “de antemano saben cómo es el uniforme y ‘sus’ estándares”.