Conservadores "tiran la piedra y esconden la mano", acusa López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no le corresponde investigar si es falso o no un tuit que presentó la semana atribuido al magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón y que éste mismo desmintió, pero aprovechó para arremeter de nueva cuenta contra la “hipocresía” de los conservadores.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que la semana pasada pidió exhibir en pantalla un presunto tuit del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicado supuestamente el pasado 5 de octubre de 2020, que dice textualmente: “Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional”.

En su momento Reyes Rodríguez respondió que ese tuit es falso, argumentó que su cuenta de Twitter habría sido intervenida y que por ello presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Hoy en su conferencia matutina, el presidente volvió a hacer referencia a ese tuit pero se le indicó que era falso.

“Estamos acostumbrados a un sistema de corrupción y de repente ya no podemos seguir medrando, pues entonces nos llenamos de coraje y hasta de odio. Miren los insultos que recibo. Al otro día que íbamos a mostrar el mensaje del presidente del Tribunal Electoral…”, dijo el presidente

–Es cierto que no era falso, presidente?, ¿ya lo investigaron?, ¿era falso o no era falso? –le preguntó una reportera.

–Eso no me corresponde a mí. Yo lo que sí creo es que los conservadores son muy hipócritas. La doctrina del conservador es la hipocresía, eso una vez me lo comentó Carlos Monsiváis, el finado Carlos Monsiváis, dice: ‘La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía.’

“Entonces, tiran la piedra y esconden la mano, o sea, ‘yo no fui, yo no fui’, o sea, los distingue la hipocresía. Pueden ir a misa todos los domingos y darse golpes de pecho y confesar, comulgar y salen a mentir y a robar, y vuelven el domingo a confesar y a comulgar para dejar el marcador otra vez en cero y volver”, respondió el presidente.

– Pero sí debería decir si es falso o no –le dijo la reportera

–Claro que es falso –respondió el presidente.

–El mensaje, el mensaje de Twitter –le precisó la periodista.

–Ah, no, no, no. Son capaces de eso y de más. El pensamiento conservador es muy autoritario y muy hipócrita, y son, que quede claro, clasistas, son racistas, discriminan y muy corruptos, su dios verdadero es el dinero –dijo el mandatario.