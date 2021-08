Diputados aprueban el desafuero de Saúl Huerta, acusado de abuso de menores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno de la Cámara de Diputados erigido en Jurado de Procedencia aprobó, por unanimidad, el desafuero del legislador de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, a quien la Fiscalía General de Justicia capitalina acusa de abuso y violación sexual equiparada en contra de un menor de edad.

Un total de 445 diputados votaron por el desafuero del diputado que no asistió a la sesión extraordinaria semipresencial, pero mandó a tres abogados defensores.

“Ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal, ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona. Segundo, notifíquese a las partes el sentido de la resolución, en términos de la normatividad aplicable y publíquese en el diario Oficial de la Federación”, informó la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho.

Sesión semipresencial. Foto: J. Raúl Pérez

En el salón de plenos de San Lázaro se colocaron dos mesas para los presentantes de la parte acusadora: la fiscalía representada por Laura Angelina Borbolla, coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, y en la otra los abogados Pável Arenas, Juan Salazar Hernández y Héctor Aguilera.

Borbolla informó que se cuenta con dos carpetas de investigación que contienen datos de pruebas legales, sólidos, robustos y científicos que, en conjunto, y en atención de los principios de legalidad, “nos permiten establecer que se cometieron hechos con la apariencia del delito de abuso sexual agravado”.

El abogado Juan Salazar Hernández acusó desaseo en el procedimiento que se siguió contra Saúl Huerta en la Sección Instructora.

“El debate no es si el defenso incurrió o no en una comisión de un acto delictivo, no es si hizo o deshizo, aquí la Litis se vincula sobre el proceso jurídico en el que estamos envueltos. El imputado tiene derechos fundamentales, derechos fundamentales de ser tratado como inocente”, argumentó.

En tanto, Pável Arena, el otro abogado defensor de Huerta, esgrimió: “la acción presentada por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México carece de legitimidad en virtud de que se violentó el debido proceso en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona y un hecho tan lamentable y trascendental que no fue atendido ni mucho menos corregido por parte de la Sección Instructora todo lo que de ahí se derive, por aberrantes que pudieran llegar a ser los elementos del tipo que se le están imputando, tienen que tener un principio constitución de debido proceso”.

El diputado de Morena, Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, aseguró que se actuó conforme a la ley, sin interés político. “No es mandar a la cárcel a nadie, sino que la justicia diga y nosotros no somos la justicia”.