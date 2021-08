Mauricio Toledo huyó a Chile el 26 de julio, afirma Fiscal anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Rafael Chong, informó que tiene conocimiento de que el ahora diputado con licencia del PT, Mauricio Toledo, huyó del país el pasado 26 de julio con destino a Chile.

En tanto, la Fiscalía capitalina conminó al legislador –de padres chilenos- acusado de enriquecimiento ilícito a “ser congruente” con lo que expresó en su solicitud de licencia para separarse del cargo y se presente ante la autoridad para conocer el expediente del delito del que se acusa.

La institución se refirió a la carta fechada ayer y enviada por el experredista exdelegado en Coyoacán a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para solicitar la licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo como diputado federal.

Toledo Gutiérrez dijo en el documento: “Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esa decisión”.

Ante la difusión de esa solicitud, la FGJCDMX recordó en su cuenta de Twitter que presentó a la Cámara de Diputados “todos los elementos que sostienen la acusación en contra del diputado Mauricio Toledo y la solicitud de retirarle la inmunidad procesal”.

Y agregó: “Si es su voluntad, comparecer ante la justicia y conducirse con la verdad, le conminamos, a que una vez que sea declarada la procedencia de retirarle el fuero constitucional, se presente ante el juez que conocerá el expediente del caso”.

La FGJCDMX llamó al también exlegislador local por el PRD a que “sea congruente con lo expresado en su solicitud de licencia. Un servidor público honesto no huye ni se esconde, se presenta ante la autoridad judicial y expone los argumentos y pruebas de su inocencia”.

Los dichos de la Fiscalía capitalina se dieron minutos antes de que comenzara la discusión para votar el retiro o no de la inmunidad procesal de Mauricio Toledo Gutiérrez.