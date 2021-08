Mauricio Toledo: "No temo enfrentar la justicia. Soy inocente"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No temo enfrentar la justicia. Soy inocente”, escribió en redes sociales el diputado Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo, horas antes de que la Cámara de Diputados discutiera y votara su desafuero para que enfrente las acusaciones por enriquecimiento ilícito.

“El día de hoy presenté la solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como diputado federal. La verdad siempre se impone ante autoridades imparciales”, señaló en su cuenta de Twitter.

Ayer, Toledo envió su solicitud de licencia a Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen, con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, explicó en el documento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa a Toledo de “enriquecimiento ilícito”, debido a un “incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio” cuando fungió como jefe delegacional en Coyoacán, entre 2012 y 2015.

Horas después, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Toledo, con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones.

El 4 de septiembre de 2020, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra del exdelegado, luego de que agentes de la Policía de Investigación tomaron conocimiento sobre una finca ubicada en San Miguel Xicalco, alcaldía Tlalpan, adquirida por el ahora legislador del PT.

Derivado de lo anterior, el Ministerio Público solicitó a la Contraloría General de la Ciudad de México las declaraciones presentadas por el servidor público, del período comprendido de 2006 a 2015.

Asimismo, se solicitó al Registro Público de la Propiedad y del Comercio copia certificada del folio real del inmueble y conocer con qué propiedades, que se encuentren inscritas, contaba el investigado, a lo que dicha institución refirió la existencia de tres residencias a su nombre.

De acuerdo con un dictamen en materia de arquitectura e ingeniería civil, se determinó el valor del bien inmueble ubicado en el Pueblo de San Miguel Xicalco, en Tlalpan, entonces Distrito Federal. El valor actual al año 2020, tan sólo por la superficie del terreno que ocupa, tenía un valor estimado de 23 millones 158 mil 746 pesos; a febrero de 2011 esa propiedad valía 16 millones 079 mil pesos.

Además, existe la denuncia presentada por la Secretaría de la Contraloría General en contra de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez por hechos con apariencia del delito de enriquecimiento ilícito, que derivó de un incremento injustificado de su patrimonio.

También se localizaron otras dos propiedades del legislador: una en Eje 8 Sur avenida Popocatépetl, colonia Santa Cruz Atoyac, y otra en un condominio situado en Eje 1 Poniente avenida Cuauhtémoc, colonia Letrán Valle, ambos en la alcaldía Benito Juárez; dichos domicilios fueron valuados en 7 millones 501 mil 164 pesos con 83 centavos y 3 millones 900 mil 238 pesos con 62 centavos, respectivamente.

En la investigación se cuenta con las declaraciones patrimoniales de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, de 2015 a 2018, así como 2019, cuando fungía como diputado local del grupo parlamentario del PRD. De acuerdo con un dictamen en contabilidad, se detectó que en los períodos comprendidos de 2012 a 2015 y 2015 a 2018, el diputado federal incrementó su patrimonio durante el desempeño de sus funciones.

Por otro lado, con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que remitió los estados de cuenta de tres instituciones bancarias, se concluyó que los ingresos reflejados en los depósitos bancarios que recibió de 2012 a 2019 ascienden a 20 millones 826 mil 611 pesos con 34 centavos.

Monto que contrasta con la remuneración neta por su cargo público asentada en sus declaraciones patrimoniales en ese mismo período: 9 millones 406 mil 624 pesos, o sea, una diferencia de 11 millones 419 mil 987 pesos, que no declaró.