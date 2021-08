Mauricio Toledo revira; "viaje obedece a compromisos contraídos con anticipación"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la discusión legislativa sobre su desafuero, el diputado del PT, Mauricio Toledo, rechazó haber huido del país, aunque admitió un viaje a Chile por compromisos previos.

La afirmación difundida a través de sus redes sociales y anexando un comunicado, responde al señalamiento de Rafael Chong, Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que esta tarde en la Cámara de Diputados, como parte de las actuaciones en el Juicio de Procedencia, informó de la salida del país del legislador, el pasado 26 de julio, con destino a Chile.

La Cámara de Diputados sesionó hoy en período extraordinario con el propósito de desaforar a los legisladores, el exmorenista, Saúl Benjamín Huerta, acusado de violación de un menor, así como al mencionado petista Toledo por delitos relacionados con corrupción.

El PT se ha opuesto con insistencia al desafuero de Toledo quien ayer renunció al cargo legislativo a través de una misiva, con lo que pretendía dejar sin materia a la Sección Instructora, el colegiado legislativo que presentó hoy el caso ante el pleno y que aun se encontraba en discusión la noche de este miércoles.

Toledo explicó en su comunicado de esta tarde que es hijo de padres chilenos y que su viaje obedece a compromisos contraídos con anticipación, reiteró que los mexicanos son libres de viajar por derecho y no “a contentillo de persona alguna”.

Finalizó:

“Reitero: soy inocente, el simple señalamiento no me hace responsable de de nada. En su momento presentaré las pruebas de mi inocencia porque creo en la verdad y la justicia, pese a los señalamientos del grupo político que me persigue”.