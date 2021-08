Rosario Robles cumple dos años presa: El odio, la venganza y el miedo me tienen en cuatro muros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos años de estar en la cárcel, Rosario Robles escribió una carta pública, donde habla de la injusticia, el odio, la venganza y el dolor que le ha ocasionado estar recluida.

“El día 13 de agosto cumplo dos años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos cuatro muros”, escribió en su misiva desde su celda en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla.

En el largo manuscrito, la exsecretaria de Desarrollo Social, acusada del desvío de recursos públicos, hizo una defensa a su inocencia y advirtió que está privada de su libertad “porque soy mujer y me llamo Rosario Robles”.

Además confrontó al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien trabajó de la mano cuando eran miembros del Partido de la Revolución Democrática, reclamándole que ha querido someterla a su voluntad.

“La lógica es muy sencilla: No puedo dominarte, te aniquilo, me estorbas para mi proyecto, te entierro, estas son las razones por las cuales, en mi caso, se ha permitido la institucionalización de la venganza”, manifestó.

Robles Berlanga acusó de cobardes a quienes la mandaron a la cárcel y advierte que no ha aceptado participar en ninguna farsa.

“Hay quienes cómodamente se han hecho a un lado para que todos los dardos se dirigieran hacia mí. Han callado. Lo hacen además a sabiendas de que no me prestaría a ninguna farsa que los involucre ilegalmente, No se han detenido ni un momento a pensar en el daño y dolor que le han causado a mi hija y mi familia. Son cobardes”, añadió.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Enrique Peña Nieto aseguró que, a pesar de todo, no esta sola.

“Mi hija, mi familia, mis amigos, mis compañeros de gabinete más cercanos, no han soltado mi mano, tampoco todos aquellos que me conocen y que también sin conocerme me han enviado sus cartas, mensajes, oraciones y muchas muestras de solidaridad porque saben que si es venganza no es justicia”, afirmó. “A tod@s les estoy profundamente agradecida”.

Además rechazó que no quiera cooperar con la autoridad: “Fui yo la que me presenté desde la primera audiencia para esclarecer los hechos, lo que no estoy dispuesta es a mentir (como lo han hecho otros) para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia”.

Dijo que ha sido tratada injustamente, pues mientras ella está en la cárcel

“ a los que huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas, y yo que di la cara, que me presenté, que estoy acusada de un delito menor, me aplicaron la cárcel, entonces ¿es mejor huir?; Se habla mucho de que redes familiares y grupos políticos tienen cotos de poder en el sistema judicial”.

A dos años de su estancia en el penal de Santa Martha, la exjefa de gobierno de la capital del país se refirió a la venganza de su excompañera de partido, Dolores Padierna, y, sin mencionar el nombre, cita al Juez que la vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva, Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la legisladora.

“Pero les parece aceptable que el juez/sobrino con un abierto conflicto de interés haya decidido prisión preventiva para mí, se habla de combatir la corrupción, pero no se inmutan con el hecho de que se fabriquen pruebas, se presente una licencia falsa, para tener un pretexto para mandarme a la cárcel diciendo que miento sobre mi domicilio. Y a pesar de que una Magistrada, un juez de amparo y el mismo juez de control dicen que no mentí al respecto, sigo aquí. ¿Por qué?”.

Y se responde: “¿Por qué soy la única a la que persiguieron, lo hicieron además utilizando una denuncia (que no me menciona) de una organización –Mexicanos Contra la Corrupción- que desde el poder se descalifica, pero que se utiliza cuando les conviene, porque no tenían ninguna otra ni siquiera de la Auditoría Superior de la Federación”.

Continua defendiéndose: “¿No tendrían que haber acreditado primero esos hechos antes de acusarme de omisión? ¿El mismo manejo van a tener quienes por sus omisiones han llevado a la muerte a miles de mexicanos por el mal manejo de la pandemia de COVID-19?”.

Aseguró que su inhabilitación por diez años fue por no reportar dos mil pesos que, según ella, no eran suyos, en su declaración patrimonial y también sin escribir el nombre hace referencia a la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

“Y lo hace quien tiene múltiples propiedades e inexplicablemente, una propiedad patrimonio de la CDMX, tampoco se toca a ex funcionarios que no declararon propiedades multimillonarias, y que forman o han sido parte del actual gobierno. ¿No, acaso, el buen juez por la casa empieza?”.

Rosario Robles pidió que se aplique la ley, que se le haga justicia porque, afirma, que con un proceso apegado a la ley, demostrará su inocencia.

“Desde luego que no soy la única víctima de la injusticia, en estos dos años he aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor, me ha tocado incluso la muerte de una chica que estaba aquí por nada, porque la prisión preventiva es la regla y no la excepción”.

Luego de citar que en la cárcel ha conocido historias desgarradoras de injusticia a mujeres que fueron violadas o separadas de sus hijos, Rosario Robles sostuvo:

“México está en deuda con el debido proceso y la presunción de inocencia, México está en deuda con los derechos humanos de muchas mujeres que aquí se encuentran, México está en deuda con una visión libertaria y progresista, En síntesis, México está en deuda con la justicia”.