Tribunal confirma multa millonaria contra operador clave de Lozoya por caso Agronitrogenados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Manuel Carrera Panizzo, el otrora operador clave de Emilio Lozoya Austin en Petróleos Mexicanos (Pemex) y protagonista central en varios escándalos de corrupción del sexenio pasado, deberá pagar la histórica multa de 4 mil 206 millones de pesos por la adquisición fraudulenta de la empresa Agronitrogenados, propiedad del magnate Alonso Ancira Elizondo.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó este miércoles la sanción que el área de responsabilidades de Pemex impuso el 26 de julio 2019 al exdirector Corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios, cuando le aplicó una destitución, una inhabilitación por 10 años y la multa resarcitoria de 4 mil 206 millones de pesos.

El área de responsabilidades, dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), acusó a Carrera Panizzo de haber mentido ante los consejos de administración de BMI Comercio Internacional, una filial privada de Pemex, para comprar la planta de fertilizantes que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se encontraba en estado “chatarra”, pues llevaba 14 años fuera de servicio.

En su defensa, Carrera Panizzo pretendió invalidar la sanción mediante una serie de argumentos que fueron desechados uno tras otro por el magistrado Alfredo Salgado Loyo, como el hecho de que no era servidor público en el momento de la sanción –afirmó que era director de dos empresas PMI, filiales privadas de Pemex--, tratando de desvirtuar las pruebas presentadas en su contra, o intentando embarrar a los demás integrantes de los consejos de administración de las filiales de la empresa productiva del Estado.



De hecho, en su ponencia el magistrado Salgado refrendó que, si bien Carrera no mencionó ante el consejo de administración el estado deplorable en que se encontraba la planta, todos los demás integrantes lo conocían de antemano, “por lo que, si en efecto él fue omiso en no hacer referencia al estado, su silencio no fue lo que ocasionó el deterioro patrimonial del que se le reclama”.



Por el mismo caso de Agronitrogenados, el gobierno mexicano mandó detener a Lozoya y Ancira en España, que los extraditó a México; el primero se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) y el segundo negoció con la FGR el reembolso de 216 millones de dólares a Pemex como parte de un acuerdo reparatorio.