Con "Los caminos de la vida" AMLO dice que, ante la pandemia, hay que "correr ciertos riesgos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al ritmo de vallenato colombiano, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en decir que frente a la pandemia de coronavirus, no podemos quedarnos encerrados y tenemos que enfrentar las adversidades de “los caminos de la vida”.

El mandatario volvió a pedir que se difundiera una melodía en la conferencia mañanera, argumentando que algunas personas se quejan de que el ejercicio de comunicación es aburrido.

Con tema de Juan Gabriel, AMLO dice "no, no, no" a destinar presupuesto a medios

Previamente, dijo que, en el caso del regreso a clases presenciales, el gobierno federal estará al pendiente de los niños para evitar contagios en los planteles, que se apliquen pruebas y en caso de un contagio se atenderá de inmediato y expresó:

“Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida, imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. No. Tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida, no son como imaginaba…. Por qué no pones esa”, señaló el presidente en referencia al vallenato de Los Diablitos -grupo musical colombiano fundado en Valledupar en 1985 por el acordeonero Omar Geles y el vocalista Miguel Morales-, en la versión de La Tropa Vallenata.