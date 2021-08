No tengo intenciones de abandonar el país, un inocente no huye; sé que me llevarán a prisión: Huerta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde la clandestinidad luego de perder el fuero y de que un juez liberó una orden en su contra por el presunto delito de violación a un menor de edad, el exdiputado federal a Saúl Huerta aseguró que es inocente y que así lo demostrará en su debido momento.

Ante las cámaras de Imagen Televisión, el legislador morenista afirmó, con un tono retador: “Aquí estoy para dar la cara en el momento en que sea requerido por un juez de control. Yo soy el más interesado en que esto se aclare”.

Además, dijo que el debido proceso “empezó con una ilegalidad, porque una orden debe solicitarse cuando hay temor de sustraerse a la justicia, de que el imputado pueda sustraerse a la justica. Saben dónde notificarme y pudieron haber solicitado una comparecencia”.

Acompañado e sus abogados, Huerta confesó que sabía que su desafuero procedería, por lo que antes de que eso ocurriera acudió a las instalaciones de la FGJCDMX para refrendar su dirección y el nombre de sus abogados.

Sin embargo, aseguró que le dieron una sarta de pretextos para no tender su petición.

Así se lo contó al periodista Ciro Gómez Leyva:

“Te quiero comentar que en días pasados acudí a la Fiscalía previendo que ya venía lo del desafuero para reiterar mi domicilio, en el documento escrito donde nombré a mis abogados, la fiscalía me puso pretextos y no tomó la ratificación aun cuando la ley ya no lo prevé; sin embargo, me entrevisté con la encargada del área para decirle que estoy a su disposición”.