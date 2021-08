Prensa conservadora se ha lanzado contra las clases presenciales; ya lo agarraron de bandera: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Quedan los padres de familia en libertad, pero nosotros tenemos como autoridad la obligación de iniciar con la educación presencial”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, reiteró que, si los padres de familia no quieren que los niños vayan a la escuela, no se les va a obligar “para nada”.

En la conferencia mañanera, el mandatario fijó una postura ante la polémica por la estrategia del gobierno federal para regresar a las aulas a finales de este mes y arremetió contra medios de comunicación.

“Es notorio como la prensa conservadora se ha lanzado en contra de este propósito de regreso a clases presenciales, ya lo agarraron de bandera”, dijo en un primer momento y señaló:

“Sí es necesario el regreso a clases, pero los opositores que no vuelven en sí, sino en no, --siempre lo tengo que seguir diciendo-- es porque les daban mucho dinero porque se dedicaban a robar y saquear, se quedaban con la mayor parte del presupuesto, que es del pueblo, y ahora que el presupuesto se le destina al pueblo y ellos no pueden robar y medrar, están muy molestos”, aseguró.

Enseguida, siguió su embestida contra los medios de comunicación.

“Es hasta bueno porque con esta sacudida, aún en esta circunstancia muy especial, se vuelven opositores y dejan de estar de aplaudidores, lo que eran antes, vasallos, que solo aplaudían y callaban. Nunca hicieron un periodismo opositor, siempre alineados al régimen, subordinados al presidente en turno. Ahora están en contra, es hasta interesante, no cabe duda que estamos viviendo momentos estelares ¿Cuándo se había visto esto? Nunca”, remató.

Luego, señaló que es muy importante que se regrese a clases presenciales porque, insistió, es el segundo hogar y aseguró que los niños, adolescentes y la mayoría de los padres de familia en el país quieren que se regrese a clases.

Planteó que las medidas sanitarias y los protocolos se van a aplicar en los planteles y llamó nuevamente a las autoridades municipales y estatales a que ayuden a garantizar el regreso a clases presenciales.

“Nada es por la fuerza, todo por la razón y el derecho, no somos autoritarios, los conservadores son muy dados a la aplicación de la mano dura, todo lo imponen quisieran que todo se resolviera por la fuerza, nosotros tenemos una formación distinta”, dijo el presidente.

Y remató:

“Entonces quedan los padres de familia en libertad, pero nosotros tenemos como autoridad la obligación de iniciar con la educación presencial, si los padres no quieren que los niños vayan a la escuela no se les va a obligar para nada”, señaló.

Incluso, dijo que se van a mantener los programas de educación a distancia, pero consideró que ya es tiempo de regresar a clases.

“No solo es un asunto educativo es un asunto también social, necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos solo al Nintendo, están siendo afectados, la mayoría de los niños y adolescentes por esta situación”, subrayó el mandatario.