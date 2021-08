Circula video donde policías someten a José Eduardo en Mérida

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – Un día después de que el juez Primero de Control Rómulo Bonilla liberó, “por falta de pruebas”, a los 4 policías de Mérida acusados de golpear, torturar, violar y matar a José Eduardo, en redes sociales se exhibieron videos captados por cámaras de vigilancia, donde se ve a los elementos policiacos violentando al joven.

En un hilo de Twitter, se mostraron los videos, fechados el 21 de julio, donde se ve a los policías someterlo hasta que perdió el conocimiento y lo dejan tirado en el suelo, mientras otros policías miran sin hacer nada para detener la agresión.

En otro se ve cómo un policía le presiona el pecho con la rodilla y lo mantiene así un rato. Después sigue presionando su cuerpo hasta que deja de moverse.

“Al parecer entran en confusión cuando ya no despierta y la solución fue aventarlo a una celda. Llegó con pantalones y lo dejaron sin pantalones en la celda”, indicó.

Aquí está el video completo. Dura 10 minutos, pero tiene cortes. Lo que nos dice que la tortura duró más de 10 mins.#JusticiaParaJoseEduardo https://t.co/bH7QlfKs77 — La Chiquiti boom bombita (@mistaboo_) August 14, 2021

El 13 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Yucatán anunció que apelará la resolución en el caso del joven originario de Veracruz y anunció que el proceso sigue abierto y la dependencia continuará con la investigación hasta esclarecer los hechos.

Los cuatro policías habían sido imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación y tortura agravadas.

“La Fiscalía acreditó debidamente los argumentos para la vinculación, tras la aportación de datos y elementos de prueba necesarios para vincular a proceso a los 4 imputados, por lo que continuará con la investigación del caso hasta su esclarecimiento”, indicó en un comunicado.

Una vez presentada la apelación, el Juez de Control la remitirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado para evaluar las pruebas presentadas y la decisión tomada por el juez, tiempo en el que la fiscalía perseguirá con la indagatoria de los hechos denunciados que causaron la muerte del joven veracruzano a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, tal como lo dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE.

¿Qué le pasó a José Eduardo?

El 21 de julio, José Eduardo caminaba por el parque de San Juan en el Centro entre las 10 y 11 de la mañana. Iba a una entrevista de trabajo, cuando entre 4 o 5 policías lo veían porque “se veía sospechoso”, indicó su madre.

Fue detenido, de manera ilegal, en el Centro Histórico de Mérida por policías municipales, quienes lo golpearon, esposaron y subieron a la parte trasera de la patrulla, donde supuestamente también lo violaron. “Gritó y nadie lo ayudó”, recordó María Ravelo, la madre de José Eduardo.

El 24 de julio, María viajó de Veracruz a Mérida para ayudarlo después de enterarse de la agresión. Lo dejaron salir del hospital y lo acompañó a denunciar ante la FGE, y se abrió la carpeta de investigación 433/2021.

Luego pasaron al joven con el médico legisla y lo trasladaron al hospital Agustín O’Haran, donde lo internaron y el 3 de agosto falleció. Su madre cree que fue a consecuencia de las agresiones sufridas durante su ilegal detención.

“Cuando llegué a Mérida encontré a mi hijo vomitando sangre, no podía respirar, le pedí que se alistara para ir al hospital Agustín O’Horán. Ahí no nos atendieron como esperaba, dado la gravedad de lo sucedido. El doctor que lo recibió solo le preguntó si era gay y yo le respondí que él ya dijo que no es gay y aunque fuera nadie tiene derecho a golpearlo y violarlo”, contó.

El 7 de agosto, tras una protesta encabezada por María Ravelo para exigir justicia, la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, se anunció la detención de 4 personas.

“Si bien en este momento el caso está judicializado y el gobierno de Yucatán ha informado sobre la detención de cuatro policías municipales, probables responsables de las agresiones, así como el ofrecimiento de ayuda psicológica y económica a familiares de la víctima, señaló el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en un comunicado difundido el 8 de agosto.

COMUNICADO: Crimen contra joven en Yucatán.



El Conapred hace un llamado a las autoridades competentes para que este crimen sea investigado con perspectiva antidiscriminatoria y de derechos humanos. pic.twitter.com/j2ylY2USFs — conapred (@CONAPRED) August 8, 2021

El sábado 7, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, informó sobre la captura de dos policías municipales de Mérida por su presunta responsabilidad en el caso de la violación y asesinato del joven originario de Veracruz.

Lamentó los hechos e informó que los presuntos responsables del crimen han sido capturados y aplicarán la ley hasta las últimas consecuencias. Expresó sus condolencias a la familia del joven y ofreció su apoyo mediante la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El viernes 6, María Ravelo llevó el féretro con los restos mortales de su hijo a las puertas del Palacio de Gobierno de Veracruz y exigió ser recibida por el gobernador, pero lo hizo el director jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado, Gabriel Puc Maldonado, quien le confirmó la detención de los policías municipales.

Por su parte, Puc Maldonado comentó que la carpeta de investigación ya fue judicializada y que el gobernador ordenó llegar a las últimas consecuencias.

“Va a ver justicia para la señora. Ya se dio apoyo económico y se vinculó con la Comisión Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas”, afirmó.