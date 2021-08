Adversarios ya no quieren proceso de revocación de mandato: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó nuevamente a sus adversarios al señalar que ahora ya no quieren el proceso de revocación de mandato, los calificó como "fascistoides” y reiteró que no buscará la reelección.

“Primero mis principios e ideales, no soy como ellos, el conservadurismo es autoritario y fascistoide en todos lados. No vieron ahora que se recordó la resistencia indígena por la toma de Tenochtitlán como unos ultra derechistas españoles, el Vox que es el equivalente al Yunque del PAN, son lo mismo, lo más retrograda que puede haber, no me equivoco, clasistas, racistas, hipócritas, corruptos y falsos”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que sus adversarios ahora ya no quieren que se aplique la revocación de mandato.

“Los demócratas no querían la consulta y estaban diciendo que en la revocación de mandato me iban a destituir, pero ahora ya cambiaron, argumentando que sería afectar la soberanía del pueblo porque me eligieron por seis años y que los que me eligieron en caso de que se decidiera que yo me fuera, iban a ser afectados en sus derechos”, señaló.

Enseguida, cuestionó el hecho de que sus oponentes le tengan miedo a “la decisión del pueblo” y que ahora insistan en decir que el tema de la revocación de mandato es un pretexto para reelegirse.

Puso como ejemplo, el caso de una fotografía difundida ayer por Joaquín López Dóriga donde el presidente de México, aparece cabizbajo.

“¿Cómo voy a estar pensando en la reelección?”, cuestionó de forma irónica.

Luego, reiteró que en septiembre de 2024, fecha que concluye su periodo, se va a retirar completamente de la vida pública del país.

“Me jubilo y no vuelvo a participar en nada, pero no solo en actos públicos, ni siquiera en declaraciones, en mensajes en las redes, nada”, dijo.

“Por eso me estoy aplicando a fondo para que no quede inconclusa la obra de la transformación, ya sentamos las bases, pero ahora solo falta consolidar lo realizado y seguir haciendo conciencia para el cambio de mentalidad”, dijo el presidente Obrador y remató: