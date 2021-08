AMLO instruye a Segob para que atienda el caso de José Eduardo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la titular de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que interponga una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que el caso del homicidio del joven veracruzano José Eduardo Ravelo, en territorio yucateco, sea atraído por autoridades federales.

Asimismo, que se realice una investigación a fondo para evitar la impunidad, y castigar a los servidores públicos que resulten responsables de los hechos.

“Para que no se quede en ámbito local este asunto y que se vaya al fondo y se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso si se demuestra, si se comprueba que hubo estas violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven, así como lo estoy planteando”, subrayó.

En la conferencia mañanera, un reportero preguntó al titular del Ejecutivo federal sobre el caso registrado en el estado de Yucatán, donde –dijo-- se advierte un crimen relacionado con la brutalidad policial.

Como respuesta, el mandatario envió un mensaje a la madre del joven asesinado: “La mamá del joven declaró que me iba a buscar. Le mando a decir que no hace falta que venga, porque voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el Ejecutivo federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Luego hizo un llamado a los miembros de corporaciones policiacas a respetar los derechos humanos, y admitió que en las entidades federativas aún no existen instituciones sólidas.

También pidió a la sociedad denunciar todos los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por servidores públicos.

“En este caso, por ejemplo, no es como antes, de que ya la autoridad local hasta ahí lo decidió, ya fue lo que resolvió el juez, ya fue lo que resolvió el Poder Judicial de la Federación, cosa juzgada. No, no, nada de eso.

“Si las instituciones encargadas de impartir justicia no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder, pues es sólo una legalidad ficticia; la legalidad sirve para legitimar la injusticia, como las reformas que hacían a la Constitución, a las leyes, en el periodo neoliberal, en el periodo del saqueo; ajustaban la Constitución, ajustaban las leyes para poder saquear, para poder robar y que fuese legal”, indicó.

Por ello, recalcó, ahora es denuncia y cero impunidad.

“Que lo sepan los elementos de las corporaciones, los mandos, las autoridades, que todos asumamos nuestra responsabilidad”, remató.