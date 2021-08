Corrupción en estados es superior a lo que imaginaba: AMLO; pide a gobernadores entrantes denunciar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Aunque sabía que había corrupción, me quedé corto; fue superior a lo que yo me imaginaba”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y recomendó a los gobernadores electos hacer auditorías a los gobiernos salientes, presentar denuncias en caso de detectar presuntos delitos y no ser cómplices de cualquier acto de irregularidad.

“Entonces, si eso no se hace en los estados, si se sigue con lo mismo, dando contratos a los amigos y familiares porque ayudaron en la campaña porque entregaron moches, porque son del partido en el gobierno, no pues así no se sale adelante, no va a alcanzar el dinero”, dijo y remató:

“Y si siguen con los lujos, aviones y helicópteros y maiceando, ahora que se cerró la llave aquí hay estados que la mantuvieron abierta para los periódicos nacionales, se siguen financiando pues eso es dinero del pueblo y por eso no alcanza”, sentenció.

Por ello, exhortó a que se deslinden responsabilidades “sin afán de venganza”, sino para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda formal contratada no solo con bancos sino con los proveedores y los sueldos de pago a trabajadores.

En la conferencia mañanera, el mandatario retomó el tema de la sucesión en los estados de la república y sugirió nuevamente en público a los nuevos mandatarios tener un informe completo para detectar irregularidades, denunciar ante la Fiscalía los presuntos delitos detectados y que sean las autoridades ministeriales las que deslinden responsabilidad.

“Pero queda constancia de que en su momento presentaron denuncias porque si no, es lo mismo y parte de la crisis actual es lo que se viene arrastrando de tiempo atrás, es necesario de que se hagan las evaluaciones”, consideró el titular del Ejecutivo federal y remató:

“Lo he dicho varias veces aquí para que no se vaya a mal interpretar, no debemos nada a los gobiernos estatales, puntualmente se les entrega sus participaciones federales, al contrario, ayudamos adelantando participaciones, con programas federales, pero también nosotros tenemos que cuidar nuestra administración para no endeudarnos, para tener finanzas públicas sanas, todos tenemos que hacer un esfuerzo, la clave está en no permitir la corrupción y en la austeridad”, señaló.

Luego, dijo que su administración adoptó esta fórmula y le ha dado resultados pero que estas mediadas, “no les gusta a los corruptos” y “rateros”.

“A nosotros nos ha ayudado muchísimo para enfrentar la crisis, si hubiésemos seguido con el mismo tren de gastos estaríamos en ruina pidiendo dinero, contratando deuda y además deuda con intereses altos, sin tener liquidez, como íbamos a comprar las vacunas, tenemos en caja como 500 mil millones de pesos, aparte de las reservas del banco de México que han crecido 20 mil millones de dólares”, expresó.

Por ello, consideró que se requiere “honestidad” para gobernar porque era mucho el dinero que “se iba por el caño de la corrupción”.

Recordó que antes de llegar a la presidencia de la república, llevaba tiempo hablando del tema de la corrupción y escribiendo de que el principal problema de México era la corrupción y que nada había dañado más que la deshonestidad de los gobernantes.

“Cuando llegué y empecé a enterarme y hasta ahora, aunque sabía que había corrupción, me quedé corto, fue superior a lo que yo me imaginaba, lo que hicieron, lo que prevalecía en todo lo que se revise”, señaló el mandatario.

Luego, mencionó que también hubo muchos rezagos, mucho saqueo porque “era normal robar”.