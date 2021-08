Gutiérrez Müller responde a Proceso por la portada "Celebración de cartón"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Mismos entrevistados, mismas conclusiones… cambio de fuente”, así, lacónica, fue la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller al reportaje publicado por el semanario Proceso en la edición que está en circulación (número 2337) sobre la ceremonia conmemorativa de los 500 años de Resistencia Indígena.

El escueto comentario de la investigadora fue acompañado de la portada de la revista en cuya cabeza principal se lee: 500 años de la caída del Imperio Mexica: celebración de cartón”.

La molestia de Gutiérrez Müller estriba en que, en su opinión, Proceso recurrió a las mismas fuentes de información que han cuestionado la politización que el gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho de la historia, como lo dice en la entrevista el historiador Rodrigo Martínez.

“Mismos entrevistados, mismas conclusiones... Cambio de fuentes...”, escribió la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Un par de días antes, Gutiérrez Müller ya había publicado un comentario sobre los festejos en el que destacó que resultaba “muy alentador que los viejos temas se discutan con miradas nuevas”.

Y expone sus argumentos:

“La llamada «conquista de Tenochtitlán», hoy renovada con el nombre de «500 años de resistencia indígena», ha suscitado todo tipo de comentarios en muchísimos espacios públicos.

“Lo anterior es muy positivo porque cuando una idea se queda fija y ya no se discute sino que se acepta como verdadera, única e incuestionable, estamos perdidos. Todos los hechos históricos deben volver a replantearse, estudiarse y reinterpretarse. Por eso, también hay que buscar el trabajo de nuevos investigadores, nuevas fuentes y con miradas de diferentes disciplinas. Leer a los mismos de siempre dará los resultados de siempre.??? La historia no es un monolito ni es intocable. No hay versión definitiva ni última.

“Y ahora que estamos con esta reflexión, les comparto una mía:

??????????????

“¡Pobre Cortés!

“¡Tantas tierras que dio la corona española, tantos vasallos, tantos esclavos??? y riquezas, y todo, para pronto acabar destronado! Primero, le quitaron el poder militar y civil en 1526. Y para 1529, ya estaba listo el pliego de 112 cargos en su contra. Entre los más comprometidos están: el «tormento a Cuauhtémoc»; «agravios contra indios» y «esclavos en Texcoco» y muchos más relacionados con mal reparto del oro encontrado y de la entrega del quinto Real (el dinero que debía enviar a España para gastos de la corona). Vaya, ¡hasta porque jugaba dados y naipes! ¡O porque ponía a la venta carne de sus ganados!

“¡Pobre Cortés!

“Cuando volvió a España, tuvo que pasar una especie de prisión domiciliaria hasta el último día de su vida; ser víctima de una campaña negra que le montó la Corona y resistir la humillación pública acusándolo de ladrón, asesino, mal gobernante, vicioso, esclavizador y violento, entre otros señalamientos. El 3 de febrero de 1544, en un último intento, redactó un memorial al emperador rogando el desistimiento del juicio en vista de sus «servicios notorios». No recibió respuesta.

“Murió el 2 de diciembre de 1547?. Los días previos, para pagar deudas, empeñó 6,000 ducados y el oro y plata, además de camas que poseía en su domicilio de Sevilla.

“¡Nadie sabe para quién trabaja…! ¡Cuánta ingratitud!

“Fuente: “Documentos cortesianos”, de José Luis Martínez, Tomo IV, 1991.

“*Retrato al óleo de Hernán Cortés, siglo XVI, autor desconocido”.

Es muy alentador que los viejos temas se discutan con miradas nuevas. La llamada u00abconquista de Tenochtitlu00e1nu00bb, hoy... Posted by Beatriz Gutiu00e9rrez Mu00fcller on Saturday, August 14, 2021

s