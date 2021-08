AMLO contradice a la SEP: carta responsiva no es obligatoria "fue una decisión de abajo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la negativa de un sector del magisterio de regresar a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que cada quien asuma su responsabilidad y deslindó a su gobierno de la carta responsiva que se está pidiendo a los padres de los menores.

En la conferencia mañanera, el mandatario habló nuevamente sobre la polémica del regreso a clases presenciales.

Al respecto, dijo que algunos padres de familia tienen una preocupación legítima y otros simplemente, se dejan llevar por la campaña de los opositores al gobierno federal.

“Si decimos, es de día; dicen no, es de noche y viceversa”, indicó el titular del Ejecutivo federal, quien hizo alusión a una caricatura que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller le mostró ayer en las redes sociales donde se observa a un perrito que lo llevan a un centro comercial y luego sale enojado porque lo llevan a la escuela.

“Da la idea de cómo los malquerientes están tratando de desacreditar, el Reforma, El Universal y todos los medios que ya no reciben subvención, pero sí, la mayoría está ayudando y es algo bueno y ojalá los dueños de los medios cambien de parecer por sus hijos, por sus nietos, porque es muy importante el regreso a clases”, refirió el mandatario.

Regreso es voluntario, insiste

Luego, insistió en su mensaje de que el regreso a clases presenciales es voluntario y que va a continuar el programa de educación en línea y a distancia mediante las televisoras.

“Que nadie se preocupe, es voluntario. Si no quieren llevar a los niños a la escuela, no se llevan y no hay ningún problema”, señaló.

También, hizo referencia al tema de la carta responsiva que están solicitando a los padres de familia para enviar a los niños a las escuelas.

“No es obligatorio, si el niño va a la escuela y no lleva la carta, no le hace. Tenemos que enfrentar esta visión autoritaria que se heredó del periodo neoliberal. ¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta?, pues no”, dijo el presidente López Obrador y agregó:

“Fue una decisión de abajo, si me hubiesen consultado hubiese dicho no, prohibido prohibir”, indicó sin precisar quién tomó la decisión de imponer esta carta responsiva.

No obstante, se enfocó en señalar que su gobierno está comprometido en limpiar las instituciones de este tipo de concepciones “burocráticas y autoritarias, de corrupción e ineficiencias”

“Si te están pidiendo una carta para que tú seas responsable, imagínate el daño que puede correr tu hijo. Estoy seguro que los que hicieron la carta, no estaban pensando en ello”, mencionó el presidente Obrador.

Cuando le preguntaron quién había sido el orquestador de la carta responsiva, se limitó a decir que no sabía y remató:

“Es una inercia, es una forma de pensar. Si nosotros supiéramos de que van a correr riesgo los niños, no se inicia el ciclo escolar”, señaló.

Luego, envió un mensaje a los docentes que se niegan a regresar a las aulas.

“Se dialoga con todos y no es obligatorio, es voluntario. Si hay maestros que no quieren dar clases presenciales pes no hay problema, nosotros sostenemos que sí estamos a favor de la educación y sí nos importa”, dijo.

Por ello, criticó a quienes no quieren regresar a las aulas, argumentando que si en los hechos, buscan excusas y pretextos para no impulsar la educación, entonces es una simulación.