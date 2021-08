Tiempos de entrega-recepción de alcaldes tienen plazos establecidos por ley: Batres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta el gobierno capitalino aclaró a los alcaldes electos de oposición que los tiempos de entrega-recepción de las administraciones tienen plazos establecidos por la ley y no se pueden modificar.

Así respondió el secretario de Gobierno, Martí Batres, a los integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX), quienes ayer volvieron a solicitar que se adelante ese proceso para estar mejor preparados al momento de asumir sus cargos, a partir del 1 de octubre.

“Hay una serie de cuestiones de carácter legal que es importante tener en cuenta, cuando se dice que hay que acelerar el proceso de recepción, pues esto puede ser erróneo jurídicamente, porque hay una ley de entrega-recepción y establece los plazos, que es del 1 al 15 de octubre en este caso”, precisó Batres en videoconferencia.

Sobre las mesas de transición que también han pedido los alcaldes electos de oposición, señaló que también deben tener una base jurídica que dé certidumbre de que la persona a la que se entregue ya no está sujeta a ningún procedimiento electoral.

Y recordó que en algunos tribunales aún se ha removido a personas que ya tenían sus constancias de mayoría, como en el caso de una diputada de Morena en un distrito de Azcapotzalco.

“Evidentemente no se pueden entregar informaciones a personas que todavía están sujetas a diversos procesos electorales”, puntualizó.



Reunión con Sheinbaum, en septiembre

Martí Batres aseguró que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comenzará a reunirse con los alcaldes electos a partir de septiembre próximo.

“La Ley de Procesos Electorales señala que estos procedimientos electorales tienen que terminar 30 días antes de que tome posesión el nuevo funcionario. Por lo tanto, la fecha que ha indicado la jefa de gobierno es la correcta: septiembre. Ella ya ha indicado que a partir de septiembre se irá reuniendo con cada uno de los alcaldes”.

El secretario de Gobierno recordó que él ya se ha reunido con algunos, por ejemplo, Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo; Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa; Luis Gerardo Quijano, de Magdalena Contreras; y Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc.

Y exhibió a Alfa González, electa en Tlalpan: “Hemos estado recibiendo de todos los partidos políticos. Todavía nos pidió la alcaldesa de Tlalpan electa una cita y luego ella misma la canceló. Así que no ha sido falta de disposición de nuestra parte, siempre ha habido apertura al respecto”.

Sheinbaum secundó el comentario de Batres: “Ellos no han querido venir, muchos de ellos, entonces habría que preguntarles por qué no han querido venir. No se trata de entablar ahí un debate, sino sencillamente de dar la información de lo que ocurrió”.

Finalizó: “Cuando se trata de apoyar a la ciudadanía, siempre vamos a estar ahí. Tenemos nuestras diferencias, obviamente, pues venimos de proyectos distintos, ellos encabezan un proyecto, nosotros otro, pero cuando se trata de servir a la ciudadanía y de la gobernabilidad en la ciudad, ahí vamos a estar”.