Víctor Hugo Enríquez renuncia como coordinador Nacional Antisecuestro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A poco más de dos años de haber asumido el cargo como director de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), Víctor Hugo Enríquez García, renunció al organismo, dejando cifras de secuestro ligeramente a la baja, según en cifras oficiales.

De acuerdo con el último reporte sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), respecto al mismo periodo de 2020, en el primer semestre de 2021, las cifras por reportes oficiales por secuestro disminuyeron 29%, según las denuncias levantadas en el país por este delito.

Sin embargo, las cifras oficiales no consideran el número de secuestros que el Secretariado no contabiliza debido a que los familiares no levantan una denuncia formal, ya sea por miedo y desconfianza de la autoridad.

La Coordinación Antisecuestros, fue creada en 2014 como parte de la entonces Comisión Nacional de Seguridad (CNS), hoy convertida en Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el fin de combatir este delito en México.

Enríquez García, quien estudió Ciencias Penales, fue director general adjunto de operaciones en Asunto Internos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y también fue jefe de la Unidad de Investigación de la Policía Federal.

Al parecer, hasta hoy se le aceptó la renuncia a Víctor Hugo Enríquez García, después de un par de meses de haberla presentado en palacio nacional.