Alfredo Adame revela que él fue quien delató a Laura Bozzo ante el SAT

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El actor Alfredo Adame confesó que él fue quien llamó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para denunciar a la conductora de Televisa, Laura Bozzo, por haber vendido una casa en La Herradura que estaba embargada.

“Me comunico con el Sistema de Administración Tributaria y les digo: ‘Laura Bozzo, la conductora de televisión, cometió un delito. Vendió un condominio que ustedes lo tienen embargado. Yo les di el aviso”, aseguró en el programa ¡Suéltalo Aquí! de Multimedia 7, conducido por Angélica Palacios.

Adame dijo que se enteró porque un día le mandaron un mensaje a sus redes sociales dándole un teléfono y diciéndole que tenía información sobre Bozzo.

Al contactar a la persona, ésta le relató que Bozzo le vendió a su esposo un departamento y cuando quiso escriturarlo resultó que estaba embargado por el SAT.

La venta fue por 12 millones de pesos. Bozzo comenzó a poner pretextos cuando los compradores quisieron escriturarlo, por lo que contrataron a un abogado y descubrieron el fraude.

“Y yo, hace ¿qué te diré? unos seis meses, siete meses, sin ningún tapujo ni nada, me comunico con el SAT”, dijo Adame.

De acuerdo con la información, el actor había dado el aviso hace seis meses al SAT, que intentó arreglar la situación con ella, pero la naturalizada mexicana de origen peruano se negó a pagar la multa fiscal.

“Empezaron a investigar, ya la habían llamado varias veces para que la investigaran y no se arreglaba, no pagaba, ya se le habían convertido en 80 millones de pesos –de deuda—por multas, recargos y actualizaciones desde 2012. La llaman, no va, se quiere hacer la tonta hasta que el SAT decide actuar”, relató.

Las autoridades fueron con el juez por dos delitos: evasión fiscal y fraude a personas al vender un bien embargado por el SAT.

El 11 de agosto, el juez de Control Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, vinculó a proceso a Bozzo por el delito de depositaria infiel y le dictó prisión preventiva en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México, porque existía el riesgo de que se diera a la fuga.

Además, le ordenó pagar 100 mil pesos para que, en caso de existir una orden de aprehensión, no evada la justicia.

Para acreditar que no pretende huir, sus abogados presentaron documentos sobre su relación laboral con Televisa, su domicilio y su renuncia a las nacionalidades italiana y peruana en 2017 y su pasaporte mexicano.

Argumentó que es adulta mayor, pues tiene 70 años, padece enfisema pulmonar y la cárcel pone en riesgo su vida. Mostró una constancia médica sobre su padecimiento expedida por el doctor Arturo Saldaña Altamirano, el 10 de agosto pasado, que le recomienda no permanecer tiempos prolongados en altitudes elevadas y preferiblemente vivir a nivel del mar.

“También se va a reportar que tiene granos en la cola, juanetes, callos, cáncer, lupus y que tiene todo con tal de no pisar la cárcel, pero el problema es que tiene que entrar y tiene que llevar sus dos procesos adentro y es de 3 a 12 años la pena”, se burló Adame.

La conductora de espectáculos, Ana María Canseco, reveló que una semana antes de que le dictaran prisión preventiva había asistido a la fiesta de aniversario de matrimonio de Galilea Montijo y se le vio posando en traje de baño en su casa de Acapulco, Guerrero.

La juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México le concedió la suspensión provisional, pero para que no sea aprehendida por algún delito que no amerite la prisión preventiva oficiosa, según el expediente 456/2020.

El amparo se resolvió en su contra y un juez ordenó detener a la presentadora de televisión Laura Bozzo.

Canseco confirmó también que la Fiscalía General de la República (FGR) giró la orden de aprehensión contra Bozzo e inició los trámites para pedir a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que emitiera una ficha roja para buscarla en 190 países y detenerla porque al parecer huyó del país.

¡DE ÚLTIMA HORA! Piden a la Interpol buscar a Laura Bozzo en 190 países... y por cierto, fue Alfredo Adame quien la delató ante la SAT uD83DuDE33 https://t.co/yB8pwCtZhf — Ana Maria Canseco (@AnaMariaCanseco) August 18, 2021

Este no es el primer escándalo con la ley en México. En 2018, Bozzo fue acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos por no haber pagado el ISR, el IVA y el IETU en 2012. En 2021 por haber vendido la casa embargada y además Gabriel Soto e Irina Baeva la demandaron por daño moral, por haberlos insultado públicamente y la fecha para desahogar pruebas es el 20 de septiembre. De no presentarse será declarada culpable.

¿Por qué la denunció Adame?

En julio del año 2000, Adame fue invitado al programa de Bozzo "Laura Sin Censura" para hablar, junto con el doctor Ángel del Villar y la modelo Carmen Campuzano para hablar del bullying en redes sociales y ahí señaló a Adame de atacarla, insultarla, denigrarla y lo acusó de haber pedido que la saquen de México.

Bozzo le preguntó por qué la atacaba y él le recordó que cuando fue candidato a la Alcaldía de Tlalpan, por primera vez, ella dijo que le daba “asco”, a lo que la conductora respondió que no fue a él sino a los actores que buscan un cargo público. Adame le dijo que ella le daba asco y Bozzo lo corrió del programa, a lo que accedió de manera inmediata.

El pleito subió de tono y Adame le advirtió que pediría que la sacaran del país y que pase unos años en Santa Martha Acatitla; 21 años después, aunque Bozzo no debe presentarse en ese penal, sí podría pisar la cárcel, por haberla acusado ante el SAT por vender la casa embargada.