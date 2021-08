Gerardo Esquivel se volvió “ultra tecnócrata”; sí se puede destinar apoyo del FMI a deuda: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández “ya se volvió ultra tecnócrata” porque se opone a destinar 12 mil 200 millones de dólares -que entregará el Fondo Monetario Internacional (FMI), al gobierno de México-, para el pago de deuda anticipada.

“Estaba yo viendo a Gerardo Esquivel que ya se volvió ultra tecnócrata, diciendo: “no se puede lo que plantea el presidente”. No se puede porque no se quiere porque con todo respeto, son muy cuadrados”, expresó.

Por ello, reiteró que los recursos que va a dispersar el FMI se utilicen para pagar deuda y dijo que hará el planteamiento formal al Banxico para que se beneficie “la hacienda publica y el pueblo”, indicó el mandatario en la conferencia matutina.

La fuerte crítica del presidente López Obrador contra Esquivel Hernández, se dio luego de que el subgobernador del Banxico escribió el pasado miércoles 11, el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter:

“Los derechos especiales de giro (DEGs) no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda”, advirtió Esquivel luego de que López obrador anunció ese mismo día que los recursos del FMI deberían ser utilizados para el pago de deuda anticipada.

Una semana después, el presidente Obrador fue cuestionado sobre la postura del subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel que se opuso a la propuesta presidencial y dijo:

“En el tiempo que llevamos nosotros, que no lo deben olvidar los que trabajan en el Banxico que son servidores públicos no empleados de los financieros, eso que se atesora en el Banxico es dinero del pueblo y la Nación”, advirtió el tabasqueño.

Luego, aseguró que en su administración las reservas atesoradas en el Banxico alcanzan la cantidad de 20 mil millones de dólares de las divisas que entran al país

Por ello, consideró más importante pagar los intereses del cuatro por ciento que generan la deuda en lugar de colocar esos 12 mil 200 millones de dólares en el mercado financiero donde el Banxico va a recibir el uno por ciento de ganancia

“¿Por qué no se utiliza ese dinero para pagar deuda? Y nos ahorramos intereses”, señaló el presidente Obrador.

Previamente, criticó a los economistas formados en escuelas donde les enseñan a “proteger a grupos de intereses”, en este caso a proteger a financieros, indicó

“No les enseñan a proteger al pueblo. No saben del daño que causa la corrupción, esa materia no la llevan. No les enseñan de la importancia de la economía moral, no les enseñan de que debe haber progreso pero con justicia, no les enseñan de que lo más importante es que haya empleo y bienestar”, señaló el mandatario y concluyó: