Caso Ayotzinapa "no es un asunto sencillo, es una red de complicidades y componendas": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa “no perder la fe”, pero admitió que este caso, que sigue impune, “no es un asunto sencillo”.

“Y sí, no es un asunto sencillo porque es una red de complicidades y de componendas, nada más que hemos tomado la decisión y por convicción, porque no somos iguales a los de antes, de llegar hasta el fondo, hacer justicia y encontrar a los jóvenes”, aseguró en la conferencia mañanera.

A casi siete años de la masacre y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, Guerrero, el mandatario manifestó que el gobierno federal no se ha dado por vencido y que trabajan todo el tiempo para localizar al resto de las víctimas y hacer justicia.

A pregunta de este reportero sobre los asesinatos --de 2015 a la fecha-- de ocho personajes clave en el caso Ayotzinapa, vinculados de forma directa e indirecta con la tragedia de Iguala, el presidente López Obrador respondió:

“Y puede haber estas agresiones, pero nosotros no nos vamos a detener para nada, porque queremos entregar buenos resultados y no nos desanimamos”.

Agregó: “Estamos hablando con los padres y los comprendemos, ellos quisieran, pues como todos, y como nosotros, saber el paradero de los jóvenes, conocer los hechos y castigar a los responsables, y en eso estamos y no hay que perder la fe”, pidió a los padres de los normalistas.

Luego recordó que el esclarecimiento pleno del caso Ayotzinapa es un compromiso de su gobierno que aún no ha cumplido.

“Yo he dicho y lo voy a volver a repetir el día 1º, en mi informe, que en el Zócalo, cuando tomé posesión, hice 100 compromisos y he cumplido 98, me quedan dos pendientes: uno es el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, el otro es el de la descentralización del gobierno que se detuvo por la pandemia”, recalcó.