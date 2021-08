Eduardo Arellano Félix "El Doctor" está bajo custodia del ICE y será deportado a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) despejó dudas sobre el futuro inmediato de Eduardo Arellano Félix, "El Doctor", luego de su excarcelación.

Sin dar mayores detalles, Rachael Yong Yow, vocera del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, confirmó a la cadena Univisión Noticias que el líder del Cártel de Tijuana se encuentra bajo su custodia y que será deportado a México, aunque no fijó fecha alguna.

“No está claro cuál será la situación legal de Eduardo Arellano Félix cuando pise suelo mexicano. Hasta este momento se desconoce si el gobierno mexicano tiene cargos pendientes en su contra. A principios de esta semana, el canciller mexicano Marcelo Ebrard [Casaubón] presumía que se volvería un testigo protegido”, recordó la televisora.

Recordó también que, desde el 28 de junio del 2017, la Unidad de Búsqueda de Fugitivos de ICE, en Filadelfia, presentó una orden de detención en el Complejo Correccional Federal Allenwood (FCIA) de Pennsylvania, para tomar la custodia de Arellano Félix tras su liberación, que se programó para ayer miércoles 18 de agosto.

“El 18 de agosto, ERO [Operaciones de Aplicación de la Ley y Deportaciones] de Filadelfia arrestó a Eduardo Arellano-Félix, un ciudadano mexicano de 63 años, tras su liberación de la Institución Correccional Federal Allenwood (FCIA) en White Deer, PA [Penssylvania], indicó ICE a la cadena.

“El Tribunal federal del Distrito Sur de California (SDCA) condenó a Arellano el 19 de agosto de 2013 por conspiración para lavar instrumentos monetarios y conspiración para usar e invertir ganancias ilícitas de drogas”, agregó la institución federal estadunidense.

Y concluyó:

“Arellano y sus hermanos son conocidos por liderar lo que alguna vez fue una de las organizaciones multinacionales de tráfico de drogas más violentas y poderosas del mundo, la organización Arellano Félix (AFO)”,

El pasado miércoles 18 de agosto, el Buró de Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), le dijo a la cadena Univisión Noticias, que Eduardo Arellano Félix, ‘El Doctor’, exlíder del Cártel de Tijuana, ya se encontraba en libertad.

“Podemos confirmarlo: Eduardo Arellano-Félix ya no está bajo la custodia del Buró de Prisiones”, indicó Donald Murphy, vocero del BOP, en un correo electrónico enviado al citado medio estadunidense, mismo que le preguntó respecto el estatus legal de quien fue operador financiero del clan de los hermanos Arellano Félix.

Sin embargo, Murphy no comentó nada a Univisión Noticias respecto a qué agencia policial estadunidense tenía ahora la custodia de Arellano Félix. “El BOP no proporciona información adicional sobre los reclusos que no están bajo custodia del BOP”, señaló el portavoz.